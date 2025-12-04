logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Nacional

Cierran albergues para los paisanos

Desmantelan infraestructuras migrantes en el norte del país

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
Cierran albergues para los paisanos

Ciudad Juárez, Chih.- Los centros de atención a migrantes instalados a lo largo de la frontera norte como parte del programa México te Abraza, para recibir a mexicanos retornados de Estados Unidos, son reducidos, desmantelados o abandonados.

En Ciudad Juárez, durante la última semana el gobierno federal ha trabajado en recortar la capacidad del albergue instalado en los terrenos de El Punto, donde se recibía a los connacionales repatriados por esta frontera.

El espacio tenía capacidad para 2 mil 500 personas, sin embargo, desde febrero que se abrió en ninguna ocasión se logró llenar, confirmó Mayra Chávez Jiménez, delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua.

En un recorrido realizado por El Universal por la zona donde está instalado el albergue se constató cómo se trabaja actualmente en reducir la capacidad de este espacio, por lo cual se están retirando carpas y mobiliario para adecuarlo, pero ahora en una capacidad menor.

Esta situación se repite en otras fronteras. En Baja California, el albergue instalado en Mexicali fue desmantelado en agosto.

En Nogales, Sonora, el secretario del ayuntamiento, Hipólito Sedano, confirmó que los refugios ya fueron desmontados porque no hubo deportaciones significativas.

En Coahuila, el centro de apoyo de San Juan de Sabinas cerrará este año. Y aunque no ha habido una información oficial sobre el funcionamiento del albergue para el siguiente año, fuentes cercanas al tema mencionaron que el contrato de las instalaciones vence en 2025 y no se prevé una renovación.

En el caso del albergue de Allende, a 50 kilómetros de la frontera, se habilitó, pero nunca fue usado. El más reciente reporte de la Segob, señala que habían regresado desde Estados Unidos más de 75 mil 900 connacionales.

