Promoverán las inversiones en el país

Ciudad de México.- Tras una reunión privada en Palacio Nacional con empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un nuevo espacio de comunicación permanente con la iniciativa privada.

“Acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, informó en sus redes sociales tras reunirse con los empresarios, entre ellos el fundador y presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Helú.

Al término, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, confirmó que la mandataria planteó la integración de un espacio adicional de trabajo para acelerar y dar mayor seguimiento a los proyectos de inversión.

“Tendría que confirmarlo la Presidenta. La idea es que haya distintos grupos de trabajo para la promoción de inversiones”, dijo.

Estuvieron el presidente del Consejo de Administración de AMX, Carlos Slim Domit; los ejecutivos de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, así como el presidente de Grupo Bal, Alejandro Baillères Gual; José Antonio Fernández Garza, presidente de FEMSA y Coca-Cola FEMSA; Pablo Chico Pardo, de Grupo Aeroportuario del Sureste; Álvaro Fernández Garza, presidente de Grupo Alfa, y Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte.