logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Llega nueva caravana de migrantes hondureños

Por El Universal

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Llega nueva caravana de migrantes hondureños
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Una nueva caravana de migrantes procedente de San Pedro Sula, Honduras, llegó la noche de este viernes a territorio mexicano, con el objetivo de avanzar hacia los Estados Unidos.

      El contingente, integrado por unos mil extranjeros, cruzó la frontera por el municipio de Suchiate y se dirigió por la carretera a Tapachula.

      Uno de los migrantes dijo que en Honduras la economía está golpeada; la canasta básica y los precios hasta arriba, todo está mal.

      El hondureño, un joven de 23 años, de oficio albañil y huérfano de padre, decidió dejar su terruño para ayudar a su madre y un hermano que se quedaron en su país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los migrantes pidieron al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum que les permitan transitar el territorio nacional hacia la frontera norte.

      Las recientes elecciones en los Estados Unidos, donde los demócratas se alzaron con la victoria en las Cámaras, podría cambiar la situación de la migración, consideraron algunos hondureños de la caravana.

      El único que se ha puesto en contra de los migrantes es, dijeron, el presidente Donald Trump; confiaron en que la política migratoria sea más tolerante e incluyente porque necesitan el trabajo para sustentar a sus familias.

      En septiembre pasado llegó a la frontera sur la primera caravana de Honduras. En octubre, otro contingente llegó también de San Pedro Sula.

      Las dos caravanas se movilizaron durante tres semanas por la costa de Chiapas. Recorrieron 250 kilómetros y llegaron al municipio de Arriaga, en los límites con el estado de Oaxaca.

      Los dos grupos fueron desarticulados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) a cambio de permisos para transitar por México.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Repuntan asesinatos en México 10.4% durante octubre
      Repuntan asesinatos en México 10.4% durante octubre

      Repuntan asesinatos en México 10.4% durante octubre

      SLP

      El Universal

      El Estado de México lidera con 160 asesinatos, seguido por Sinaloa con 155 casos en octubre.

      Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo
      Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo

      Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo

      SLP

      El Universal

      La familia lo velará en Tepic

      Proponen activar auxilio consular en 24 horas
      Proponen activar auxilio consular en 24 horas

      Proponen activar auxilio consular en 24 horas

      SLP

      El Universal

      La iniciativa del PAN prevé asistencia jurídica para mexicanos en el extranjero

      PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE
      PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE

      PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE

      SLP

      El Universal

      Rubén Moreira pide auditar el padrón electoral