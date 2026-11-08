Paola Dalay defiende a su nuevo amor

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José Eduardo Derbez y su ex Paola Dalay no son de las exparejas que están del chongo, al menos así lo reveló el hijo de Victoria Ruffo en un podcast, en donde habló de cómo en redes se exageran las situaciones y hasta se inventan cosas; el actor y Paola dieron a conocer hace casi una semana su separación tras siete años juntos.

Al parecer dicha separación ya había ocurrido tiempo atrás, pero según sus propios dichos, aún no estaban listos para hacerlo público, sin embargo, ese mismo día Paola compartió fotos con el futbolista César Romo, con quien está saliendo.

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Ante los ataques y críticas, Paola no solo defendió a su nueva conquista, también compartió en sus estados de Instagram un fragmento de la entrevista que José Eduardo le dio a Mauricio Barrientos, "El Diablito" en su canal oficial Diablitohigh, donde el actor habla de cómo es ahora la relación entre ellos siendo expareja."Realmente esta relación pues terminó muy bien, los dos nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal y dentro de todo va a estar en mi vida para siempre, es la mamá de mi hija", dijo.José Eduardo enfatizó que nunca hablará mal de Paola, así le haga lo que le haga, y puntualizó que se siente agradecido y feliz por los años compartidos."Así ella me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella porque me dio, para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hija. Me dio 7 años maravillosos, muy bonitos".-----Paola Dalay defiende a César RomoPaola Dalay no se queda callada ante las críticas que ha recibido el futbolista César Romo, con quien está saliendo actualmente; en redes, cibernautas le han escrito al deportista todo tipo de comentarios, entre ellos lo comparan con Maradonio, un personaje de "La familia P. Luche", programa creado por Eugenio Derbez, su exsuegro.En la historia, Maradonio era hijo de Excelsa, la sirvienta; varios cibernautas dicen que César Romo es la "versión adulta de este personaje"; Paola se burló del usuario que le escribió esa burla a Romo."Es todo Maradonio", se lee en el comentario, a lo que Paola responde:"Ay Candelario, ¿con qué cara", se lee."Al final solo cambió un hijo de Derbez por otro", se lee entre los muchos comentarios que se han desatado en contra de Paola desde hace una semana, cuando ella y José Eduardo, a través de un video, hicieron pública su separación.La influencer de 24 años aclaró que desde hace cinco meses ya no estaba como pareja con el padre de su hija Tessa, que la menor vive temporalmente con José Eduardo mientras ella adapta la recámara de su hija en el departamento en el que ahora vive.