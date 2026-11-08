Alcalde de Río Bravo fue liberado tras secuestro

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Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, fue localizado con vida luego de haber sido privado de su libertad por hombres armados en territorio de Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, el alcalde fue interceptado en la comunidad de San Tiburcio y posteriormente trasladado a la capital zacatecana, donde fue liberado.

Según su propio testimonio, tras recuperar su libertad se trasladó por sus propios medios mediante transporte público hacia el norte del país, hasta que fue localizado en las inmediaciones de Saltillo, sobre la carretera 54.

La localización fue resultado de un operativo regional y de la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas.

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La SSPC informó que Almaraz Maldonado se encontraba rindiendo su declaración ante las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.