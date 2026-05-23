CJNG ataca a Guardia Civil en Zamora

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Zamora, Michoacán.- El saldo de un ataque perpetrado por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra del personal de la Guardia Civil, es preliminarmente de siete elementos y un joven lesionados en este municipio.

La ofensiva criminal fue perpetrada cuando los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cargaban sus unidades de combustible en una gasolinera ubicada sobre el libramiento de esa ciudad ubicada a 181 kilómetros de la capital michoacana.

Los informes señalan que los sujetos armados viajaban en varios vehículos desde donde abrieron fuego en contra de los policías, quienes repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

En el lugar, seis elementos de la Guardia Civil quedaron lesionados, así como un joven que quedó entre el fuego cruzado.

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Los reportes advierten que varios de los criminales también fueron lesionados y auxiliados por los demás sicarios.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán desplegó un operativo por aire y tierra, en busca de los responsables de este hecho criminal, apoyada por fuerzas federales y de la Fiscalía del estado.

Las áreas estatales y federales de seguridad adjudicaron ese ataque al CJNG, que busca ingresar y apoderarse de ese municipio productor de berries.