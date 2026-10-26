Clan Taddei vinculado a contratos irregulares en INE y OPLE

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.

Clan Taddei y empresas Hernández Casillas: relación y contratos

Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la actual consejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral del estado de Sonora (2014-2021).

Fue en marzo de 2024 cuando la ASF detectó irregularidades entre la adjudicación directa que el INE le otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por un monto de 63 millones 241 mil pesos para la producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.

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Entre los hallazgos, se detectó una triangulación de recursos hacia otras empresas, motivo por el que la UIF inició una indagatoria.

Así, se identificó una red de al menos siete empresas vinculadas operativamente a los hermanos Hernández Casillas, las cuales se postulaban como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.

Se trata de Cajas Graf, S.A. de C.V., proveedora de paquetes y cajas electorales a nivel estatal y federal; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., dedicada a la producción de documentación electoral y materiales con candados de seguridad; Corporativo Zeg, S.A. de C.V., utilizada para contratos de impresión de boletas y actas de escrutinio; Seriplast de México, dedicada a la manufactura de insumos plásticos; Diseño Reconstrucción y Comunicación, dedicada a realizar estudios de mercado; así como las personas morales Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Contratos y presuntas irregularidades en 13 estados

Los registros de auditoría señalan que este grupo de empresas acumula contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados.

Las investigaciones revelan que las empresas comenzaron a participar en licitaciones para obtener contratos electorales desde 2014, cuando Guadalupe Taddei trabajó en el Instituto Electoral de Sonora. Destaca el contrato IEEPC/LP/0-03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, adjudicado a este grupo corporativo.

A partir de ese momento, el conglomerado comenzó a recibir contratos con OPLE de otras entidades. En 2018, la empresa Cajas Graf obtuvo el contrato 1/LPN/OPLEV-401A02-001/2018 con el Instituto Electoral de Veracruz por 141 millones 775 mil 200 pesos para llevar a cabo el suministro de 12 mil paquetes electorales.

En Jalisco (IEPC Jalisco), la UIF documentó el contrato LPN-E-04-2024 asignado a Cajas Graf por un monto de 102 millones 160 mil 915.80 pesos; en Hidalgo (IEEH), se tiene cuenta de dos registros a favor de Cajas Graf, el primero bajo el procedimiento LP-IEE-002-2021 por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y el segundo con el folio IEEH-DA-2022-085 por 65 millones 981 mil 373.62 pesos.

En 2021, el Instituto Electoral de Oaxaca (IEEPCO) otorgó una adjudicación directa a Corporativo Zeg por 32 millones de pesos, y posteriormente dio otra licitación por 36.09 millones de pesos a la misma empresa. Cabe destacar que, en este caso, los contratos se autorizaron durante la gestión de la entonces secretaria ejecutiva del órgano local, Iliana Araceli Hernández Gómez, cercana a Guadalupe Taddei y quien desde abril de 2026 es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.

Las autoridades federales también detectaron el contrato con folio DRM-017/21 que el Instituto Electoral de Chihuahua entregó a dicho conglomerado empresarial por un total de 33 millones 881 mil 653.52 pesos derivado de una licitación pública; en Quintana Roo (IEQROO) se avaló el contrato IEQROO/LPN/07/2022 por un importe de 29 millones 802 mil 439.28 pesos; en Sinaloa (IEES), se entregó una adjudicación directa por un monto de 27 millones 762 mil 525.50 pesos, y en Campeche (IEEC) se identificó el folio DEAPPAP/010/2021 por un valor de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.

Las indagatorias revelan que en Aguascalientes (IEE Aguascalientes), durante el proceso electoral de 2024, Formas Finas y Materiales aseguró un contrato cercano a los 17 millones de pesos al presentarse de manera única en la fase de propuesta económica.

El órgano electoral del Estado de México (IEEM) otorgó, en marzo de 2023, la licitación IEEM/LP-N/03/2023 a Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, que obtuvieron contratos por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.

En Querétaro, el Instituto Electoral (IEEQ) aprobó una asignación por 8 millones 644 mil 86.84 pesos destinada expresamente a la producción de material electoral para la jornada y etapas posteriores del proceso 2020-2021; mientras que en Zacatecas (IEEZ) se registraron contratos individuales por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.

Dichos contratos son los más destacados, pero Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por un total de 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades federativas, equivalentes a 540.1 millones de pesos.

Investigación por tráfico de influencias y conflicto de intereses

Derivado de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se investigan presuntas irregularidades por 514 millones de pesos por parte de Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, y Cajas Graf.

Las indagatorias ministeriales y administrativas analizan presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Entre ellas, se tiene documentado el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área central en la validación y autorización de las compras institucionales.

De igual forma, se integró a la indagatoria la relación personal entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala.

Adicionalmente, la fiscalía mantiene una línea de investigación sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por la recepción de transferencias bancarias directas provenientes de las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, registradas bajo los conceptos de préstamos y viáticos.