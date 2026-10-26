Desabasto obliga a pagar medicinas en Oaxaca

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La atención sanitaria de Marcela López Rodríguez y sus tres hijos se encuentra en un punto intermedio entre los servicios de salud públicos y privados. Actualmente, debido a su situación como trabajadora informal en una frutería, no cuenta con seguro social, aunque tiene un expediente registrado en un centro de salud público en la ciudad de Oaxaca. A sus 42 años, originaria del Pueblo Fortín en Asunción Nochixtlán, migró a la capital del estado hace varios años en busca de oportunidades.

Para acceder a la atención en el sistema de salud pública, Marcela tuvo que registrarse y crear un expediente en el centro de salud correspondiente. Este registro es esencial, ya que de no hacerlo, no podría acceder a los servicios médicos que le corresponden. Además, es obligatorio que los pacientes residan en la comunidad cubierta por dicho centro. "A mi cuñada, que venía de visita, no la atendieron porque no tenía expediente y no era de aquí", menciona respecto a las limitaciones del sistema.

Cuando presenta síntomas de enfermedad, recurre al médico en el centro de salud. Su rutina implica llegar a las 06:00 horas para obtener una ficha que le permita consultar al médico general. La espera puede ser de entre dos y tres horas, dependiendo de la cantidad de pacientes que haya. No obstante, su principal preocupación no radica en el tiempo de espera, sino en la constante falta de medicamentos en el centro de salud.

Aunque tiene acceso al servicio público, Marcela menciona que frecuentemente debe adquirir los fármacos que le son recetados, lo que representa una carga económica considerable. Para poder afrontar estos gastos, opta por adquirir medicamentos en farmacias que ofrecen precios más accesibles, lo que aún así le genera un gasto entre 400 y 500 pesos. En situaciones de mayor gravedad, su alternativa es acudir al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, conocido comúnmente como Hospital Civil, o al Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

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En la ciudad de Oaxaca, es común que la población elija consultar en consultorios situados al lado de farmacias, reflejando una tendencia hacia la atención privada ante las deficiencias del sistema público. Esta situación evidencia las complejidades que enfrentan los usuarios en la búsqueda de una atención médica adecuada y oportuna.