Kosmos rechaza señalamientos sobre Maduro
La empresa rechaza vínculos con Nicolás Maduro y el programa CLAP.
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El 25 de octubre, en su columna, el columnista Claudio Ochoa hizo nuevamente alusión a Jack Landsmanas Stern, presidente de Corporativo Kosmos, estableciendo un vínculo con Nicolás Maduro y mencionando supuestas investigaciones de autoridades estadounidenses. La empresa ha desmentido estas afirmaciones, las cuales considera sin respaldo documental y ya han sido aclaradas en ocasiones anteriores.
Corporativo Kosmos subraya que, hasta el 15 de septiembre de 2026, una revisión exhaustiva de aproximadamente 10,000 folios de documentación pública correspondiente a las investigaciones sobre el programa CLAP en Venezuela no revela ninguna imputación, acusación penal ni señalamiento contra Jack Landsmanas Stern, ni contra la empresa, sus accionistas o directivos. Además, se menciona que las indagaciones realizadas en México sobre operaciones relacionadas con dicho programa no han dado lugar a imputaciones desde 2019.
Un análisis adicional llevado a cabo por la firma internacional Kroll en 2020 también concluyó que no se encontraron indicios de conductas ilegales vinculadas a Corporativo Kosmos.
La empresa señala que la repetición de especulaciones e insinuaciones carentes de pruebas no las convierte en hechos verificables. En este sentido, Corporativo Kosmos rechaza de forma categórica cualquier intento de asociar a su presidente y a sus empresas con investigaciones que no cuentan con fundamento alguno.
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Finalmente, la compañía reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en todas sus actividades, y su disposición a proporcionar o corroborar cualquier información relevante acerca de sus operaciones.
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