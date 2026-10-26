Renuncia Guadalupe Taddei al INE en medio de acusaciones

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La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha anunciado su decisión de renunciar al cargo este lunes ante la Cámara de Diputados, en medio de acusaciones de corrupción que involucran a su entorno cercano. Este hecho plantea interrogantes sobre el proceso de sucesión en el organismo electoral.

Ex consejeros electorales han expuesto el procedimiento que tanto el INE como la Cámara de Diputados deberían seguir para la elección de un nuevo presidente del Consejo General. Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), indicó que, al igual que en 2007, el Consejo General debe nombrar a un presidente interino entre los diez consejeros en funciones, quien asumirá el cargo hasta que la Cámara designe a un nuevo titular. Durante la renuncia de Luis Carlos Ugalde, cada consejero ocupó la presidencia interina por un mes mientras se llevaban a cabo las deliberaciones en San Lázaro.

De acuerdo con Jacquelyn Peschard, también exconsejera del IFE, la Cámara debe activar el proceso para seleccionar al nuevo presidente del INE como si se tratara de la finalización normal de un periodo de consejería. Este procedimiento está estipulado en el artículo 41 de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que obligan a la Cámara a emitir una convocatoria en la que se especifican los requisitos, etapas de selección y plazos para el nombramiento.

Un comité técnico, integrado por cinco expertos independientes, será el encargado de evaluar a los aspirantes. Este comité está conformado por tres miembros designados por la Cámara y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Tras la evaluación, se generará una lista de los candidatos mejor calificados que será presentada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para que busque consensos políticos en torno a las propuestas.

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La votación para la designación final se llevará a cabo en el Pleno, donde se requerirá el apoyo de dos terceras partes de los diputados presentes, lo que implica una mayoría calificada. Sánchez ha enfatizado la importancia de que la nueva presidencia sea elegida por consenso y no mediante un sorteo, como ocurrió durante el nombramiento de Taddei.

Finalmente, el exconsejero ha advertido sobre la necesidad de que la nueva presidencia trabaje en deshacer la reforma de "los superpoderes", la cual ha contribuido a la crisis actual del INE. Ha sugerido que el nuevo presidente o presidenta debería asegurar el consenso entre los consejeros electorales, comenzando por el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva, a pesar de que la ley le otorga la autoridad para actuar de otra manera.