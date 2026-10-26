Renuncia no basta: exigen investigar a Taddei

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La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado reacciones tanto en senadores de Morena como en miembros de la oposición. La decisión de Taddei se produce en el contexto de una controversia relacionada con la posible existencia de un conflicto de intereses que se deriva de su cercanía con un contratista.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, representante de Morena, declaró que es fundamental que las investigaciones relacionadas con este asunto se realicen de manera exhaustiva, subrayando que el gobierno de la Cuarta Transformación no es un refugio para nadie. Huerta enfatizó la necesidad de mantener estándares éticos en las instituciones y se mostró solidario con la idea de que no se debe encubrir a nadie.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Nohemí Luna, comentó a través de redes sociales que la renuncia de Taddei era necesaria y que su permanencia en el cargo era insostenible. Luna insistió en que es imperativo investigar las acusaciones, esclarecer las responsabilidades de los involucrados, y asegurar una sucesión transparente que proteja al INE de interferencias políticas.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, destacó que las instituciones democráticas no deben ser empleadas para colocar personas afines al partido en el poder, cuestionando la tendencia de priorizar lealtades políticas sobre la independencia institucional. Moreno subrayó que no puede haber impunidad y que las alegaciones de corrupción y conflictos de interés necesitan ser investigadas a fondo.

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La senadora priista Claudia Anaya expresó su pesar por la renuncia de Taddei, recordando que su llegada al puesto representaba un avance significativo para la representación femenina en el INE. No obstante, Anaya también señaló que la situación subraya la responsabilidad de Morena por haber centralizado el poder en Taddei al eliminar mecanismos de control en el Consejo General del INE.

La situación actual pone de relieve la necesidad de mantener la integridad del INE en medio de un clima político sensible, y la adjudicación de responsabilidades y el esclarecimiento de estos hechos se considera crucial para el futuro de las instituciones electorales en el país.