Comercio y atención médica en Comitán, Chiapas

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Comitán, Chiapas, se caracteriza por la actividad constante de su barrio El Cedro, un punto neurálgico que alberga una variedad de comercios, terminales de transporte y puestos de productos como verduras, pan y ropa. Desde temprano, esta zona cobra vida con el movimiento de residentes y visitantes, entre los cuales destacan personas provenientes de localidades tojolabales y tzeltales, quienes acuden principalmente en busca de alimentos y atención médica.

La zona comercial se extiende a lo largo de 500 metros en la 5ª Norte Oriente, destacando un tramo de 300 metros que concentra 13 farmacias, de las cuales tres ofrecen servicios médicos a cambio de una cuota de recuperación que oscila entre 60 y 100 pesos. En este sector se pueden encontrar laboratorios que realizan análisis clínicos, ultrasonidos y resonancias magnéticas, superando en número a las farmacias presentes cerca de hospitales y clínicas locales.

El viernes por la tarde, Caralampio López se dirigió al consultorio de Farmacias Similares acompañado de su hijo, debido a una afección en la piel y una quemadura en la boca como consecuencia de la ingestión de un caldo. López expresó su preferencia por acudir a este establecimiento, ya que considera que la atención es más rápida. A pesar de estar afiliado al IMSS a través de su hija, que trabajó en el sector farmacéutico, elige evitar la clínica por la percepción de que no recibiría atención oportuna.

Asimismo, López optó por no acudir al centro de salud, consciente de que sería necesario llegar temprano para obtener una ficha y con la incertidumbre de ser atendido por su situación médica. Prefirió el consultorio de Farmacias Similares, convencido de que en el IMSS o en un centro de salud, la espera para recibir atención sería prolongada y poco efectiva.

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Esta situación pone de manifiesto una tendencia observada en el país, donde un alto porcentaje de personas afiliadas a hospitales públicos terminan buscando atención en el sector privado. La conducta de López refleja las preocupaciones sobre la calidad y disponibilidad del servicio médico en el sistema público de salud, evidenciando la dependencia de algunos ciudadanos en alternativas privadas, a menudo más accesibles aunque a un costo adicional.