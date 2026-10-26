Investigan a "La Wiwa", presunto criminal de Tanquián

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CIUDAD VALLES.- La captura de Juan de Jesús "N", alias "La Wiwa", podría abrir una nueva línea para esclarecer la violencia que sacudió al municipio de Tanquián de Escobedo.

Las autoridades estatales revelaron que el presunto líder criminal habría llegado desde Veracruz para participar en actividades delictivas en la Huasteca Potosina. Cómo se dio a conocer en su momento, el hombre de 35 años, detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, es considerado un objetivo criminal relacionado con los enfrentamientos armados registrados entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, que sembraron temor entre los habitantes de Tanquián.

Este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, dio a conocer nuevos detalles sobre el sospechoso, quien, de acuerdo con información de inteligencia, presuntamente encabezaba actividades criminales en ese municipio.

Uno de los datos que ahora investigan las autoridades es su posible ingreso desde territorio veracruzano, aparentemente para involucrarse en operaciones delictivas en San Luis Potosí.

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El funcionario explicó que, tras los hechos violentos ocurridos en Tanquián, la Guardia Civil Estatal desplegó diversos operativos que dejaron dos personas detenidas y varios indicios asegurados, los cuales contribuyeron al desarrollo de las investigaciones.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión, entre ellas la ejecutada contra "La Wiwa", quien fue localizado en la colonia Arboledas de Jacarandas, en la capital potosina.

Su captura fue resultado de una operación conjunta entre la Policía de Investigación, Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional.

Ahora, las autoridades buscan establecer hasta dónde llegaba la presunta participación del detenido en los acontecimientos violentos y determinar si existen más personas involucradas.