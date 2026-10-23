logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Daft Punk regresa en versión Lego; así es el set inspirado en "Alive"

Además de las figuras, la colaboración ofrecerá espacios creativos y contenido para seguidores.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 02:04 p.m.
A
Daft Punk regresa en versión Lego; así es el set inspirado en Alive
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Los fans del dúo francés Daft Punk celebraron la noticia del nuevo set de Lego inspirado en la gira "Alive" del 2007, la cual dio paso a las presentaciones más icónicas de los músicos.


      Por medio de un cortometraje de 49 segundos, que rápidamente se volvió viral, el nuevo set de Lego recreó detalles de la construcción de un escenario lleno de luces led.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el clip, el misterioso dúo aparece transformado en figuras de Lego con cascos incluidos, siguiendo un enorme ladrillo rojo holográfico a través de un paisaje desértico con luz neón, donde suena la banda sonora de "Human After All".
      El set confirmó que el legado musical del dúo conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo continúa presente, desde la separación de Daft Punk en 2021.
      La idea detrás del lanzamiento surgió en la plataforma Lego Ideas, donde los aficionados pueden presentar proyectos propios y reunir apoyo de la comunidad digital para que sean considerados como posibles productos oficiales. En este espacio, un usuario llamado "Robotrock" se volvió tendencia al presentar un prototipo de 2 mil piezas que elaboró con ayuda de su hijo en 2020, durante el confinamiento por Covid-19.
      Cabe mencionar que las figuras no serán el único producto de esta colaboración, pues el proyecto agrupará experiencias para los fans con espacios creativos y contenido en múltiples plataformas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Daft Punk regresa en versión Lego; así es el set inspirado en Alive
      Daft Punk regresa en versión Lego; así es el set inspirado en Alive

      Daft Punk regresa en versión Lego; así es el set inspirado en "Alive"

      SLP

      El Universal

      Además de las figuras, la colaboración ofrecerá espacios creativos y contenido para seguidores.

      Demian Bichir: Migrantes, carne de cañón en EU
      Demian Bichir: Migrantes, carne de cañón en EU

      Demian Bichir: "Migrantes, carne de cañón en EU"

      SLP

      El Universal

      El documental Sanctuary woman retrata la lucha de Jeanette Vizguerra contra la deportación.

      José Eduardo Derbez: Fiestas sí, machismo no
      José Eduardo Derbez: Fiestas sí, machismo no

      José Eduardo Derbez: "Fiestas sí, machismo no"

      SLP

      El Universal

      Derbez comparte su experiencia personal y critica conductas machistas mientras actúa en la comedia La clase.

      Kalimba prepara Christmas Soul con seis fechas en La Maraka
      Kalimba prepara Christmas Soul con seis fechas en La Maraka

      Kalimba prepara Christmas Soul con seis fechas en La Maraka

      SLP

      El Universal

      Kalimba ensayó intensamente para su espectáculo que se realizará en noviembre y diciembre en la Ciudad de México.