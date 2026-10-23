Daft Punk regresa en versión Lego; así es el set inspirado en "Alive"

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Los fans del dúo francés Daft Punk celebraron la noticia del nuevo set de Lego inspirado en la gira "Alive" del 2007, la cual dio paso a las presentaciones más icónicas de los músicos.

Por medio de un cortometraje de 49 segundos, que rápidamente se volvió viral, el nuevo set de Lego recreó detalles de la construcción de un escenario lleno de luces led.

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En el clip, el misterioso dúo aparece transformado en figuras de Lego con cascos incluidos, siguiendo un enorme ladrillo rojo holográfico a través de un paisaje desértico con luz neón, donde suena la banda sonora de "Human After All".El set confirmó que el legado musical del dúo conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo continúa presente, desde la separación de Daft Punk en 2021.La idea detrás del lanzamiento surgió en la plataforma Lego Ideas, donde los aficionados pueden presentar proyectos propios y reunir apoyo de la comunidad digital para que sean considerados como posibles productos oficiales. En este espacio, un usuario llamado "Robotrock" se volvió tendencia al presentar un prototipo de 2 mil piezas que elaboró con ayuda de su hijo en 2020, durante el confinamiento por Covid-19.Cabe mencionar que las figuras no serán el único producto de esta colaboración, pues el proyecto agrupará experiencias para los fans con espacios creativos y contenido en múltiples plataformas.