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Proteger a Rocha "ya cobró factura"

Se afectó la confianza para invertir en el país: Maru Campos

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Proteger a Rocha "ya cobró factura"
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      Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó al gobierno federal de afectar la confianza para invertir en México al proteger a funcionarios señalados por la justicia de Estados Unidos y exigió que se investigue al gobernador Rubén Rocha Moya.

      La mandataria estatal afirmó que la falta de acciones contra el morenista debilita el Estado de derecho, genera incertidumbre para las empresas y pone en riesgo empleos relacionados con la manufactura y la exportación.

      Durante un videomensaje difundido en sus redes sociales, afirmó que EU se negó a renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que México quedará sujeto a una revisión anual, y aseguró que la revisión anual del tratado comercial con el país vecino provoca incertidumbre para quienes buscan invertir en el país.

      Maru Campos aseguró que "ya llegó la primera factura", al sostener que la decisión de Toyota de trasladar parte de su producción de Tijuana a Texas representa la primera consecuencia de la pérdida de confianza de los inversionistas en el país y aseguró que la revisión anual del tratado comercial con Estados Unidos provoca incertidumbre para quienes buscan invertir en el país.

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      La gobernadora vinculó esa situación con la actuación del gobierno federal frente a Rocha Moya y señaló que la Fiscalía General de la República informó que no cuenta con pruebas suficientes para proceder en su contra. "Han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos", afirmó, al acusar que esa decisión envía un mensaje de impunidad que deteriora la certeza jurídica del país.

      Asimismo, sostuvo que "el capital huye de donde el Estado de derecho se negocia" y acusó que la administración federal privilegia la protección de integrantes de Morena antes que la aplicación de la ley. A su juicio, esa situación provoca que México "pierda competitividad, pierda Estado de derecho, pierda inversión y pierda confianza", con consecuencias para la economía y el empleo.

      Finalmente, Campos pidió al gobierno federal "que recapacite, que actúe, que los señalados rindan cuentas ante la justicia y que rompan el pacto de complicidad". 

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