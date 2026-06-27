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Famoso "Pato Merlín" ya es marca registrada

Por El Universal

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Famoso "Pato Merlín" ya es marca registrada
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      Ciudad de México.- El famoso "Pato Merlín" ya es marca registrada en México, por lo que solo sus dueños podrán utilizar ese nombre.

      La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el registro de marca del pato a su propietaria, Karla Ivette Gómez López, tras recibir formalmente la solicitud el 22 de junio pasado.

      El procedimiento se hizo a través del sistema de marca en línea (Marcanet), en donde se pidió el registro de "Pato Merlín", así como "su diseño tridimensional, para la protección de servicios de educación, formación, entretenimiento, así como actividades deportivas y culturales, entre otros".

      Ello se vinculó a las solicitudes, identificadas con los números 3646513 y 3646554, que presentó Karla Ivette Gómez López, dando inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

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      El director general del IMPI, Vidal Llerenas, en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo entrega a la solicitante de una constancia oficial la cual da fe del inicio del trámite ante esta autoridad.

      Llerenas explicó que "es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca". 

      Agregó que se debe reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.

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