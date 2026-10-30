Sheinbaum afirma que Plan México avanza tras dos años

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PACHUCA, Hgo., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Plan México avanza "muy bien" a dos años de su implementación y destacó que el país tiene la oportunidad de consolidarse como un centro estratégico para la producción de medicamentos e insumos para la salud.

Avance del Plan México y oportunidades para la industria farmacéutica

Durante la inauguración de una planta de Laboratorios Carnot, la mandataria federal indicó que los cambios en las cadenas globales de suministro, derivados de la pandemia de Covid-19, los conflictos geopolíticos y las interrupciones logísticas, han llevado a los países a priorizar la seguridad sanitaria y la capacidad industrial.

En este contexto, sostuvo que México cuenta con condiciones favorables con el fin de atraer inversiones, generar empleos especializados y fortalecer su participación en las cadenas globales de valor.

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"Tenemos el Plan México, que plantea fortalecer el contenido nacional, atraer inversión y con esto fortalecer nuestra participación en cadenas globales de valor", comentó.

Inversión y generación de empleo en Laboratorios Carnot

Destacó que la industria farmacéutica y la fabricación de dispositivos médicos son sectores estratégicos para el desarrollo económico y la soberanía del país, debido a lo cual su gobierno busca impulsar la producción nacional y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.

Cabe decir que la nueva planta de Laboratorios Carnot representa una inversión inicial cercana a los 2 mil 400 millones de pesos, mientras que la inversión total rondará los 3 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con lo expuesto durante dicho acto.

El complejo de 83 mil metros cuadrados está distribuido en cinco edificios destinados a producción, laboratorios, almacenamiento, servicios y administración.

Durante la construcción participaron más de mil 500 personas de 23 empresas especializadas.

Una vez que opere, la planta generará 600 empleos directos altamente especializados y alrededor de 5 mil indirectos.

Sheinbaum destacó la importancia de que las inversiones se traduzcan en puestos de trabajo de alto valor agregado y en el desarrollo de capacidades técnicas dentro de México.

Esta última industria farmacéutica, señaló, necesita profesionales como médicos, químicos, químicos farmacobiólogos y biotecnólogos, además de operadores calificados y otros perfiles técnicos que contribuyen al fortalecimiento del ecosistema industrial mexicano.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Carnot, Guy Jean Savoir García, destacó la transformación que experimenta la producción mundial de insumos para la salud y la oportunidad que representa para el país atraer inversiones en dicho sector.

"México tiene la oportunidad de ser un lugar central en estas nuevas cadenas. Tenemos una población significativa con 130 millones de habitantes. Tenemos escala, tenemos acceso a mercados a través de muchísimos tratados de libre comercio. Tenemos una base industrial sofisticada con empresarios comprometidos que aquí nos acompañas", declaró.