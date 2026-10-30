INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definió los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con lo que quedaron definidos los límites económicos que deberán observar partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes durante la contienda electoral del próximo año.

INE fija límites económicos para campañas y precampañas

En este contexto, se definió en 440 mil 652 pesos el tope máximo de gastos de precampaña por precandidatura a una diputación federal y en 2 millones 491 mil 466 pesos el tope máximo de gastos de campaña por candidatura, montos calculados conforme a los mecanismos previstos en la legislación electoral y que serán aplicables para las 500 diputaciones federales que se renovarán en el proceso electoral 2026-2027.

Objetivos y declaraciones del INE

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El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Consejero Arturo Chávez López, subrayó que el objetivo es claro: "frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía".