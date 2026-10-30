logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027

Los topes aplican a partidos, coaliciones y candidaturas independientes en las 500 diputaciones.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 08:01 a.m.
A
INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definió los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con lo que quedaron definidos los límites económicos que deberán observar partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes durante la contienda electoral del próximo año.

      INE fija límites económicos para campañas y precampañas

      En este contexto, se definió en 440 mil 652 pesos el tope máximo de gastos de precampaña por precandidatura a una diputación federal y en 2 millones 491 mil 466 pesos el tope máximo de gastos de campaña por candidatura, montos calculados conforme a los mecanismos previstos en la legislación electoral y que serán aplicables para las 500 diputaciones federales que se renovarán en el proceso electoral 2026-2027.

      Objetivos y declaraciones del INE

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Consejero Arturo Chávez López, subrayó que el objetivo es claro: "frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027
      INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027

      INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027

      SLP

      El Universal

      Los topes aplican a partidos, coaliciones y candidaturas independientes en las 500 diputaciones.

      Amnistía exige cuentas por desaparecidos
      Amnistía exige cuentas por desaparecidos

      Amnistía exige cuentas por desaparecidos

      SLP

      El Universal

      Pide aclarar cómo fueron localizadas 16 mil personas y cuántas estaban con vida.

      Arde Matamoros tras la captura de un líder criminal
      Arde Matamoros tras la captura de un líder criminal

      Arde Matamoros tras la captura de un líder criminal

      SLP

      El Universal

      El operativo dejó un saldo de una menor fallecida y su madre herida, ambas por balas perdidas

      Decomisan en el AICM coca y metanfetamina
      Decomisan en el AICM coca y metanfetamina

      Decomisan en el AICM coca y metanfetamina

      SLP

      EFE