Ivan Toney se declara inocente de agresión
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LONDRES.- El delantero inglés Ivan Toney compareció el jueves ante un tribunal y se declaró no culpable tras ser acusado de darle un cabezazo y golpear con el puño a un hombre en un club nocturno de Londres el año pasado.
Toney, de 30 años, quien representó a Inglaterra en el Mundial el verano pasado y juega en Arabia Saudí con Al Ahli, afrontará un juicio en 2028 —en medio de la Eurocopa que Inglaterra coorganizará ese año— por la presunta agresión.
Durante la audiencia de cinco minutos en el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Toney presentó formalmente una declaración de no culpabilidad ante un cargo de agresión que provocó lesiones corporales reales, tras un enfrentamiento en un local nocturno del barrio de Soho el 6 de diciembre del año pasado, informó la agencia de noticias británica Press Association.
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