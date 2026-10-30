Bolsa Mexicana gana; NY perdió

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Nueva York.- Wall Street cerró este jueves en rojo y el índice tecnológico Nasdaq bajó un 1.38%, lastrado por Alphabet, matriz de Google, que cayó un 12.2% tras decepcionar a los inversores con sus resultados trimestrales.

Al término de la sesión, el Nasdaq se situó en 26,184 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 0.3%, hasta los 7,720 enteros, y el Dow Jones restó un 0.25%, hasta las 52,342 unidades.

Las acciones de Alphabet bajaron un 12.2%, cotizando a 283.82 dólares por título, tras divulgar que en el tercer trimestre registró un flujo de caja libre negativo de 9,065 millones atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de inteligencia artificial (IA), que ascendieron a 51,355 millones.

La compañía mantuvo su previsión de inversión de capital para el conjunto de 2026 en una horquilla de entre 195,000 y 205,000 millones de dólares, en un contexto de creciente escrutinio de los inversores sobre el coste de desarrollar la infraestructura necesaria para la IA.

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La caída supone su peor reacción bursátil a unos resultados trimestrales desde su salida a bolsa en 2004, según CNBC, que apunta a que las cuentas tampoco cumplieron las expectativas en beneficio ajustado por acción, ingresos totales e ingresos publicitarios.

Del mismo modo, Microsoft bajó un 0.16% pese a divulgar que aumentó su beneficio neto en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 un 32%, hasta 36,629 millones de dólares, y que incrementó los ingresos de Microsoft Cloud un 30%.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una ganancia del 0.87%, para sumar dos avances en las últimas tres sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 69.787,41 unidades, en una jornada de resultados mixtos en el mundo.

Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro (+5,75 %), Chedraui (+3,87 %), Cemex (+3,75 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3,45 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+3,05 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,85 % frente al dólar al pasar de 18,68 a 18,84 unidades, según datos de cierre del Banco de México.