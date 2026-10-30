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Amnistía exige cuentas por desaparecidos

Pide aclarar cómo fueron localizadas 16 mil personas y cuántas estaban con vida.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 06:14 a.m.
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Amnistía exige cuentas por desaparecidos
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      A pesar de la crítica del gobierno federal hacia Amnistía Internacional en relación con su seguimiento de la crisis de desapariciones en México, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización en el país, ha reafirmado su compromiso de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos.

      Olivares ha indicado que se ha formalizado una petición a la Secretaría de Gobernación para que Amnistía Internacional participe en las mesas de trabajo relacionadas con las personas desaparecidas.

      La situación en el país se caracteriza por tres problemas interrelacionados:

      • La desaparición de personas
      • Las deficiencias en los mecanismos de búsqueda
      • La falta de identificación de restos humanos.

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      Olivares hace un llamado para aclarar las circunstancias en las cuales se localizaron 16 mil personas registradas como desaparecidas -una cifra publicada por las autoridades- y exige que se especifique cuántas de ellas fueron encontradas con vida.

      En cuanto a las mujeres que buscan a sus seres queridos, resaltó que muchas realizan trabajos de investigación por su cuenta, recorriendo terrenos y revisando expedientes ante la escasez de resultados por parte de las autoridades.

      Frente a las acusaciones que apuntan a intereses políticos de Amnistía Internacional, Olivares Ferreto rechazó esas afirmaciones y reafirmó que la organización mantiene su independencia a través de donaciones individuales.

      Con 55 años de operación en el país, la organización ha documentado violaciones a los derechos humanos en diferentes administraciones y ha llevado a cabo investigaciones en otros países como Cuba y Venezuela.

      Por otro lado, subrayó la importancia de aprovechar el apoyo técnico ofrecido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar la crisis de desapariciones en México.

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