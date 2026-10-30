Suspenden más de 40 bailes por San Juditas

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Cerca de 30 bailes callejeros por los festejos de San Judas Tadeo fueron suspendidos en la capital y otros 16 en Soledad, ya que no contaban con autorización. Once personas resultaron detenidas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que estas intervenciones fueron resultado del operativo implementado durante las fiestas patronales desde el pasado fin de semana.

Tanto Villa Gutiérrez como la municipal de Soledad explicaron que las acciones fueron coordinadas entre autoridades federales, estatales y la policía de la capitalina, en las que se establecieron acciones preventivas para evitar situaciones de riesgo.

El comisario precisó que, cuando las celebraciones religiosas derivan en bailes con equipos de sonido y estructuras instaladas sin autorización, los oficiales intervienen mediante el diálogo con organizadores y sonideros para suspender la actividad y retirar el equipo.

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En ese sentido, el secretario señaló que la vigilancia continuará el próximo fin de semana, ante la realización de diversas concentraciones y festejos, incluidos los relacionados con la Santa Muerte, con el objetivo de prevenir incidentes y preservar el orden público.

Por su parte, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reportó la desactivación de 16 bailes callejeros durante los festejos patronales.

La corporación expuso que se atendieron 32 reportes ciudadanos solicitados en las colonias San Pedro, Valle Cactus, Villa Jardín, Polvorín, La Lomita y El Morro, eventos que fueron suspendidos sin registrar incidencias de relevancia.

Además, once personas fueron detenidas y puestas a disposición por cometer diversas faltas administrativas durante esta jornada preventiva.