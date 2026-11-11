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Sheinbaum anuncia diálogo con taxistas para mejorar tarifas en aeropuertos

Se atienden quejas de pasajeros sobre tarifas elevadas y restricción de taxis por aplicación en aeropuertos internacionales.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 02:04 p.m.
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Sheinbaum anuncia diálogo con taxistas para mejorar tarifas en aeropuertos
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      La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tania Carro Toledo dialoga con taxistas para garantizar tarifas justas en aeropuertos de todo el país.


      "Está trabajando, muchos son federales, está trabajando la subsecretaria de Transporte de la SICT para poder garantizar mejores tarifas en diálogo con los taxistas de los que llegan a los aeropuertos, porque en efecto, son muy altas. Y está trabajando en ello y en otros temas también muy importantes para poder mejorar todo el servicio del transporte público", explicó.

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      Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de noviembre, fue cuestionada sobre las quejas de pasajeros en aeropuertos internacionales, quienes son obligados a contratar servicios de taxi autorizados ante el impedimento de pedir taxis por aplicación, cuyas tarifas son más justas.
      "Algunos taxistas estatales, o sea que da el estado el permiso y otros son federales. Tania Carro, que es la subsecretaria, está trabajando en ello, que es importante", sobre la presunta presencia de los llamados taxis "piratas", Sheinbaum Pardo agregó: "Ahí ya tiene que intervenir las entidades de la República, pero sí, es cierto que hay tarifas altas en muchos de los transportes que salen del aeropuerto".

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