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Desaparece Fox Sports México tras vencimiento de licencia

La cadena ahora será conocida como Nación Deportes

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 01:45 p.m.
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Desaparece Fox Sports México tras vencimiento de licencia
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      De manera oficial, Fox Sports México deja de existir. Después de diversos rumores sobre la posible desaparición de la televisora, finalmente se confirmó que únicamente cambiará de nombre y ahora será conocida como Nación Deportes. Esta nueva denominación entró en vigor el 11 de noviembre de 2026.

      La principal razón es que venció la licencia que tenía Grupo Lauman para utilizar el nombre de Fox Sports México.

      Esta operación tiene sus antecedentes en 2021, cuando la empresa, entonces encabezada por Manuel Arroyo, asumió el control de la cadena tras la fusión entre Disney y Fox. En aquel momento, el acuerdo contemplaba el uso temporal de la marca Fox Sports.

      El permiso para utilizar el nombre tenía vigencia hasta el 10 de noviembre. Por ello, durante la noche del martes, en el programa Central Fox, se dio a conocer que dejarían de utilizar la denominación Fox Sports para dar paso a una nueva etapa bajo el nombre de Nación Deportes.

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      El cambio tuvo que hacerse efectivo de inmediato para evitar continuar utilizando una marca cuya licencia había llegado a su fin.

      La nueva cadena mantendrá los contenidos que ha ofrecido durante los últimos meses. Entre sus derechos y transmisiones se encuentran los torneos de la FIBA, incluido el Mundial de 2027, así como la Carrera Panamericana.

      Esto ocurre después de que, en los últimos años, la televisora perdiera importantes derechos de transmisión, entre ellos la Fórmula 1, los partidos exclusivos de la Liga MX de equipos como León y Pachuca, e incluso la UEFA Champions League, competencia que formó parte de su programación en años anteriores.

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