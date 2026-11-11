En boxeo los golpes no son lo único que cuenta

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Su trabajo no luce como el de los boxeadores, pero es tan importante como el de ellos. Se trata de los jueces que llevan la puntuación de una pelea de boxeo profesional.

Cuando una pelea de campeonato nacional o una pelea magna se va a las tarjetas, es decir, llega a los 12 rounds, los jueces se convierten en el tema central. Son tres los que participan en un combate —juez A, juez B y juez C—, se ubican alrededor del cuadrilátero y emiten su voto considerando la cantidad de golpes, la precisión y la potencia.

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Al cabo de 12 rounds, se da a conocer el nombre de cada juez y su puntuación. Es por eso que, durante la Convención del Consejo Mundial de Boxeo, se tuvo una sesión importante para unificar las puntuaciones que ofrecen todos los jueces.Duane Ford, el experimentado juez con más de 60 años en el boxeo, fue el encargado de impartir el seminario a todos los participantes de los países asistentes a esta convención.Cuando un boxeador va ganando todo el round, se le da una puntuación de 10-9. Sin embargo, explicó que, cuando ese peleador domina todo el round, pero lo derriban y se levanta, la puntuación cambia. Cuando un boxeador tira al otro, se le da un punto de ventaja y se le resta uno al que es derribado. Pero, como iba ganando todo el round, se empata la puntuación y se le quita un punto, de tal suerte que el round se marcará 10-9 en favor de quien tuvo la caída a su favor.También se habló del conteo de pie; es decir, en ocasiones un boxeador es dominado totalmente por su rival y las cuerdas impiden que caiga. Entonces, se le marca un punto menos y, en lugar de ser 10-8 en su contra, la puntuación será de 10-7 por esa caída que no se contó.Los jueces tienen en sus manos el futuro de un boxeador: una falta de concentración puede echar a perder dos meses de intenso entrenamiento.