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Ciencia y Tecnología

Presentan videojuego donde los jugadores pueden convertirse en el DT

La edición 2027 incorpora al América y facilita la interacción con los jugadores.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 01:22 p.m.
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Presentan videojuego donde los jugadores pueden convertirse en el DT
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      "Si crees que sabes más que un entrenador real, esta es tu oportunidad de demostrarlo", así es como uno de los creadores presentó el Football Manager 2027, donde los jugadores pueden convertirse en el director técnico de su propio equipo, entrenarlo y tomar la decisión de cómo quieren que jueguen, presionen, se muevan y se paren dentro del terreno de juego.


      Ant Farley, senior manager, y Chris Groves estuvieron en el Estadio Banorte-Ateca para presentar el videojuego que este año incluye a las Águilas del América entre sus novedades, además de ser más amigable en la forma de dar indicaciones a tus jugadores desde el momento de elegirlos para tu equipo.

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      Esta nueva edición permite a los jugadores pasar menos tiempo en los menús y más tiempo pensando en las decisiones y sintiendo el trabajo de la vida real porque inclusive hay nuevos ambientes en las tribunas que pueden presionar a los equipos en el terreno de juego.
      Para saber cómo jugarlo, hay tutoriales interactivos que guían paso a paso dónde hacer clic y empezar a delegar y empezar a pedir a los jugadores las tareas que les quieres asignar.
      El FM27 está disponible en (PC/Mac), FM27 Console (Xbox/PS5), FM27 Touch (Apple Arcade) y FM27 Mobile (disponible exclusivamente para suscriptores de Netflix); se puede descargar y jugar a través de Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, PC Game Pass y Xbox Game Pass.

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