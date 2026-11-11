Monreal se pronuncia por estrategia morenista de deslinde de Taddei

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El coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la estrategia usada por diputadas y diputados morenista para denunciar una "mafia electoral", dada a conocer por EL UNIVERSAL, no viola algún reglamento o ley.

Agregó que los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional no utilizan recursos públicos para llevar a cabo esta difusión de los "ejes estratégicos narrativos", dictados desde la vocería del partido guinda en San Lázaro.

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"No viola nada, cada diputado es libre de hacer lo que quiera con su red (social) y creo que Arturo Ávila ya explicó sobre eso, él es el vocero, y lo que hace Arturo Ávila es respaldar el movimiento, pero no se usó recurso público, no se usa nada que pueda ser considerado como irregular, es cada diputado con sus propias redes", comentó.Al cuestionarle si se trata de un "nado sincronizado" de los legisladores de Morena con la intención de posicionar su postura, respondió que no es así, y que él no ordenó la estrategia en redes sociales."El nadador sincronizado existe en los deportes olímpicos, no hay que desconfiar de ellos. Yo no doy órdenes, simplemente coordino un grupo parlamentario", dijo.Hoy, "El Gran Diario de México" informó que se pidió a los 254 diputados morenistas volcarse en redes sociales e insistir en que la entrega de contratos a modo inició con los gobiernos anteriores, para minimizar el descontento social contra la actual administración.