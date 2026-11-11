Niña genio mexicana es nominada a los Latin American Leaders Awards

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"Soy un sueño que se construye cada día, una niña que piensa en grande y comienza en pequeño", expresó Daira Martínez Mejía, una niña genio que a sus 9 años es estudiante de la Universidad América Latina y autora de 5 libros, quien además sueña con convertirse en astrobióloga y busca el reconocimiento de los Latin American Leaders Awards.

La menor originaria de Querétaro participó con otras niñas y niños en el "Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026" realizado en Palacio Nacional, en donde hizo un llamado a fomentar la ciencia y compartió parte de su carrera como astronauta análoga ante medios de comunicación y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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La pequeña Daira actualmente es alumna de la Universidad de América Latina y obtuvo una nominación en Austria en la categoría "Mujeres auténticas de América Latina", un galardón que reconoce a líderes del sector público y privado por su trayectoria, innovación, integridad e impacto que contribuyen al desarrollo económico y sostenible de América Latina.Ha publicado hasta ahora 5 libros, tres de ellos ya impresos sobre la emperatriz Carlota y Maximiliano de Habsburgo, de los cuales, aseguró, ha tenido la oportunidad de compartir con el mundo y entregarlos a personalidades como el Premio Nobel, Thomas Südhof, así como embajadores, bibliotecas, centros de investigación e historiadores en Austria, Colombia, Estados Unidos y su natal México.La historia de la niña queretana sorprende por su fortaleza mental y sus ansias de comerse el mundo de la ciencia, pues, asegura, su sueño es convertirse en astrobióloga, aunque actualmente cursa la licenciatura en Historia.Su energía y determinación la han llevado a impartir 47 conferencias a nivel nacional e internacional y convertirse en la conferencista más joven en presentarse en el Castillo de Chapultepec, Universum y la Agencia Espacial Mexicana."Soy un sueño que se construye cada día, una niña que piensa en grande y comienza en pequeño, que busca aportar al cuerpo, al conocimiento, de forma sólida, y desde la ciencia bien hecha anticipar y resolver los retos que enfrentamos, no solo como humanidad, sino comprendiendo que somos parte de un ecosistema integral que busca llevar luz y mostrar la historia tal como ocurrió, rompiendo paradigmas y falsas posturas, buscando que la ciencia y el conocimiento estén al alcance de todos", sostuvo la menor al inicio de su participación en el encuentro de estudiantes en Ciencias.-----Daira y su carreta como astronauta análogaEn el evento, la pequeña de 9 años compartió que como parte de su carrera como astronauta análogo, tuvo la oportunidad de ascender el Nevado de Toluca en condiciones extremas, así como publicar artículos acerca del tema."Estoy en la búsqueda de un nuevo proyecto, el cual es un proyecto para transformar astronautas análogos sin que sufran por condiciones económicas", agregó al tiempo que destacó su participación en un proyecto de la Agencia Espacial Europea para formar astronautas análogos, lo cual, dijo "es maravilloso".Ha publicado 12 artículos, varios de ellos en ciencia hacia el espacio, de la Agencia Espacial Mexicana y además contó que con la primicia de que "la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra", busca fomentar la ciencia y llevar a más personas a su disciplina y su amor por la ciencia."A través del Proyecto Fénix, tener la oportunidad de seguir difundiendo, divulgando la ciencia, recordando que solo es digno de libertad aquel que desea conquistarla cada día", destacó.-----A los 9 años es nominada en los Latin American Leaders AwardsDe acuerdo con el perfil de Daira Martínez publicado en el sitio web de los Latin American Leaders Awards, la menor ocupa actualmente el puesto número 1 en el ranking global, donde destacó su nombramiento como embajadora del Turismo Científico por la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y Embajadora Cultural en la misma entidad."Gracias a mi trabajo para impulsar e inspirar a niñas y niños y contribuir a romper la brecha de género de participación de mujeres en la ciencia, una ludoteca en la ciudad de Querétaro, lleva mi nombre", se lee en su descripción.Uno de los deseos más grandes de la pequeña Daira es continuar aprendiendo e inspirar a más niñas y niños para que descubran que no tienen límites. "Deseo seguir estudiando historia, así como convertirme en astrobióloga y quizá un día llegar a Marte", aseguró."La curiosidad me ha llevado a construir un hermoso proyecto de divulgación de ciencia. Aprendí a leer a los tres años de manera autodidáctica y cuando cumplí cinco, yo deseaba compartir la ciencia con otros, por lo que brindé a esta edad, mi primer conferencia, en un auditorio lleno, con más de 100 personas", enfatizó.