Ciberataques en era de la IA; empresas tienen puntos débiles

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Aunque los directivos de seguridad en México se sienten cada vez más preparados para enfrentar un ciberataque, los incidentes de pérdida de información apenas han disminuido.

Esta es una de las conclusiones del estudio "Voice of the CISO", en su edición 2026, elaborado por Proofpoint, que encuestó a mil 600 responsables de ciberseguridad en 16 países.

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El estudio señala que el porcentaje de CISOs (Chief Information Security Officer u Oficial de Seguridad de la Información) mexicanos que prevé un ataque significativo en los próximos 12 meses disminuyó del 80% al 44%, la segunda cifra más baja a nivel mundial.Sin embargo, el porcentaje de empresas que sufrieron una pérdida significativa de datos pasó apenas del 42% al 39%. "La percepción de seguridad aumenta, pero los incidentes se mantienen casi estáticos", señala el informe.El 70% de los directivos mexicanos considera que la inteligencia artificial generativa representa un riesgo de seguridad, frente al 56% del año anterior. La preocupación por la posible filtración de datos sensibles a través de herramientas como ChatGPT o Copilot aumentó del 58% al 69%, y siete de cada diez organizaciones ya restringen su uso.Luis Isselin, Country Manager de Proofpoint México, advierte sobre una nueva amenaza: agentes autónomos de IA que pueden recibir instrucciones mediante prompts ocultos en correos electrónicos y extraer información confidencial con los permisos del usuario."Quien no esté usando inteligencia artificial para defenderse queda muy vulnerado", afirmó Isselin, quien también señaló que el 90% de los CISOs ya emplea IA en sus defensas, aunque una proporción similar reconoce que debe gestionar estos riesgos sin presupuesto adicional.Siete de cada diez encuestados consideran que las personas representan la principal vulnerabilidad. El 92% vincula la pérdida de datos con empleados que abandonan la empresa, y más de la mitad incluso señala que existe dolo.Isselin distingue tres perfiles: el colaborador malintencionado, el descuidado y el que es víctima del robo de credenciales o de extorsiones del crimen organizado para entregar bases de datos. En cuanto al daño económico, el porcentaje de organizaciones que reportaron un impacto financiero significativo tras una pérdida de datos subió del 21% al 36%.Para las Pymes que no cuentan con CISOs o departamentos de TI, Isselin propone retomar medidas básicas que, asegura, permiten neutralizar hasta el 80% de las amenazas:Activar la autenticación multifactor y utilizar contraseñas robustas.Concientizar al personal: evitar abrir enlaces no solicitados y verificar el origen de mensajes y llamadas.Aplicar parches de seguridad y actualizaciones del sistema en cuanto estén disponibles.Gestionar el uso de IA mediante versiones empresariales con controles de seguridad, en lugar de suscripciones personales.El estudio también arroja un dato positivo: el 93% de los CISOs mexicanos cuenta hoy con el respaldo de los consejos directivos para impulsar sus prioridades. El reto pendiente será traducir esa confianza en resiliencia real antes de la próxima ola de ataques automatizados con IA.