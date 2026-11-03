Analistas advierten riesgos en plan de Sheinbaum para Talleres Gráficos

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- En medio de los escándalos en el Instituto Nacional Electoral (INE) por corrupción en los contratos que llevaron a Guadalupe Taddei a renunciar a la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que "una verdadera empresa del Estado, Talleres Gráficos de México, sea la que produzca la gran mayoría de la papelería electoral, a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración".

Propuesta de Claudia Sheinbaum para Talleres Gráficos

En su mañanera del pasado jueves, Sheinbaum Pardo aseguró que "esa es la solución".

"Tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas que se han dedicado en muchos organismos electorales, y en el propio Instituto Nacional Electoral, a este esquema.

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"¿Qué es lo que pienso yo? Que lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado, Talleres Gráficos, que sea la que produzca la gran mayoría de la papelería electoral, a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración. Esa es la solución", mencionó.

El viernes, tras insistir en que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo como presidenta del INE, Sheinbaum Pardo volvió a plantear que se debe fortalecer a Talleres Gráficos de México "porque hoy es un organismo descentralizado, con un consejo de administración en donde sólo está la Secretaría de Gobernación.

"Y hay que convertirla en una imprenta que pueda producir mucho más materiales, que tenga un consejo abierto, un consejo de administración abierto donde incluso participen representaciones de universidades para que sea completamente transparente", dijo.

Reacciones y críticas de expertos

Al respecto, expertos aseguraron a EL UNIVERSAL que esta propuesta de la titular del Ejecutivo es inviable, desproporcionada, invade atribuciones y que incluso es una estrategia para un "megafraude" electoral con una "empresa omnipresente".

Señalaron también que el reto estaría en la ejecución del proyecto, así como en aprender de errores como la Megafarmacia que creó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fracasó.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dijo que "todo esfuerzo por transparentar la gestión gubernamental es bienvenido", especialmente en un órgano de la complejidad de los Talleres Gráficos de México, "que ha sido manejado en muchas ocasiones con desaseo e incluso con pérdidas inexplicables o contratos turbios.

"El reto, sin embargo, no está en el planteamiento, sino en la ejecución. Han sido muchas las propuestas [que se han hecho] para gestionar de manera ejemplar las empresas públicas y en la práctica pueden terminar siendo barriles sin fondo que termina subsidiando el contribuyente.

"Si en verdad quieren hacer de los Talleres Gráficos de México una empresa ejemplar debe plantearse una amplia consulta social, con especialistas que entienden de gestión de empresas públicas exitosas y un diseño institucional que no parta del presupuesto público", expuso.

Apuntó que hay que aprender de los errores cometidos, como con la Megafarmacia, la rehabilitación de Mexicana o la empresa pública de Litio.

"México debe y puede tener buenas empresas públicas, autosustentables e incluso productivas, pero la experiencia reciente muestra que si las cosas se hacen con prisa o por decreto los resultados terminan dañando la idea de que lo público puede ser digno, rentable y eficaz", añadió.

Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, expresó que le parece increíble que la Presidenta, "con su formación y su responsabilidad nacional", haga una propuesta de esta naturaleza.

"Imagínate lo que significa montar una empresa con una inversión para producir cientos de boletas, cientos de millones de boletas. Requieres una infraestructura de talleres, de impresoras, de gente y lo vas a hacer cada tres años. Concluiste tu labor de producir boletas y luego, ¿qué vas a hacer con toda esa infraestructura?, ¿en qué la vas a usar? Vas a entrar en un mercado competitivo con otras instancias. Yo no creo que esa sea la solución.

"La solución es transparentar todos los procedimientos de licitación (...) hacerlo honestamente, de manera transparente, y asignarle al mejor proveedor que haga la mejor oferta técnica y económica, y con absoluta transparencia esa responsabilidad, pero crear una empresa con ese propósito la verdad me parece absolutamente desproporcionado y además inviable económicamente", dijo.

Ante la polémica de Guadalupe Taddei, el conferencista y columnista recalcó que hay que cuidar mucho los procesos para que sean de licitaciones abiertas, públicas, protegidos y cuidados con testigos sociales.

"Pero no dar un paso en esa dirección, me parece desproporcionada", refirió.

Sobre los "precios justos" que planteó Sheinbaum Pardo para esta empresa, el analista señaló que ve riesgo porque en su experiencia cuando estuvo en el INE se acudió a Talleres Gráficos.

"Y con eso nos ayudó a romper este chantaje de algunas empresas privadas, que sabiendo que las boletas tienen que estar listas en tal fecha, pues querían presionar con esto para jugar con los precios".

"Si Talleres Gráficos puede seguir siendo proveedor de las boletas para las elecciones federales, para lo cual sí tiene capacidad técnica y equipo suficiente, adelante (...) Yo diría que la práctica nos ha dicho ´sí con Talleres Gráficos sólo para las elecciones federales´, ahí tiene la capacidad para poderlo hacer. Para las elecciones locales no. Y hacer crecer a Talleres Gráficos para atender también eso me parecería que va a tener una capacidad ociosa enorme entre una elección y otra", apuntó.

Sobre una reestructuración de Talleres Gráficos ante la titularidad que tuvo Arturo Chávez, quien es consejero del INE, Edmundo Jacobo externó que "ahí empezamos otro tipo de problemas, porque no se va a acudir por su capacidad técnica, sino por intereses políticos", aseveró.

Por su lado, el analista Hugo Goñi dijo que esta propuesta presidencial es de un "descaro bárbaro" tras la salida de Taddei del INE, y que "nada de lo que sucede en Morena o las declaraciones de la Presidenta son casualidad, siempre tienen una causalidad" de cara al periodo electoral de 2027.

"Qué casualidad que surge todo lo de los contratos de alrededor de 500 millones de pesos, toda esa corrupción, y vemos un escenario de deterioro del apoyo electoral a Morena. Entonces, si nunca pusieron plan A, plan B, plan C, y no pudo Andrés Manuel destruir al INE, ¿por qué no de una vez le damos el golpe o el puñal al toro para derribarlo y sacamos todo lo de Guadalupe? ¡Qué casualidad!

"Ahora quieren hacer que esta empresa haga todo. ¡Qué excusa tan, tan obvia! Hago que Talleres Gráficos sea el proveedor omnipotente, sin los controles y los pesos y contrapesos del INE, y genero las condiciones para desprestigiar a una institución ante una posible derrota mía", declaró al señalar que la situación en la que se encuentra actualmente el INE se trata de una "crisis de Estado".

Advirtió que, además de invadir funciones, se podría poner a alguien afín a Morena en esta empresa para poder operar toda la maquinaria a favor del partido en el poder.

"Va a ser fraude en compra y coacción del voto; entonces, están buscando por dónde hacer el megafraude. Yo lo he dicho a los cuatro vientos: viene un megafraude porque ya no les da la gente, ya no funciona en ellos, ya la corrupción se les salió a las manos", declaró.

"Si Peña Nieto o Calderón hubieran dicho: ´Me voy a traer a Talleres Gráficos la impresión de los materiales electorales´, todos hubieran pedido juicio político", agregó Goñi.

En 1999, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio vida a Talleres Gráficos de México como organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Su misión principal es proporcionar servicios editoriales y en artes gráficas a los sectores público, social y privado.

"La elección de Talleres Gráficos de México como proveedor representa una decisión inteligente, ya que ofrece la mejor ventaja comparativa al combinar excelencia en calidad, tecnologías, precios accesibles, entregas oportunas y seguridad absoluta en proyectos sensibles, respaldada por una trayectoria institucional de alta eficiencia y convicción en la superioridad de sus servicios", asegura.