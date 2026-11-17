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El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmaron este martes su compromiso con la renovación del tratado de libre comercio de Norteamérica, T-MEC, durante una reunión bilateral en China, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump.

Reunión bilateral en Shenzhen y contexto económico

Los dos mandatarios se reunieron en Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde también mantuvieron encuentros bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping.

Según un comunicado de la oficina de Carney, ambos dirigentes destacaron el fortalecimiento de las relaciones económicas entre sus países, con un aumento del 19 % del comercio bilateral de mercancías durante los primeros nueve meses de 2026.

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Inversiones y cooperación bilateral acelerada

También subrayaron las inversiones mexicanas en Canadá, cercanas a 1.000 millones de dólares canadienses (700 millones de dólares estadounidenses o 636 millones de euros), y las canadienses en México, superiores a 3.700 millones, destinadas principalmente a los sectores manufacturero, energético y minero.

Carney y Sheinbaum acordaron acelerar la aplicación del plan de cooperación bilateral establecido en septiembre de 2025, durante la visita del primer ministro canadiense a Ciudad de México, en cuyo marco ya se han puesto en marcha más de 130 iniciativas.

Ambos dirigentes acordaron asimismo ampliar su cooperación en seguridad, defensa y minerales críticos.

La reunión se produce en un momento de incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, después de que Washington rechazase en julio renovarlo en sus términos actuales por otros 16 años. El acuerdo, vigente desde 2020, continuará en vigor y será sometido a revisiones anuales mientras los tres países no pacten su renovación.

La Administración Trump mantiene aranceles sobre sectores estratégicos como el acero, el aluminio y los automóviles, mientras continúan las negociaciones para resolver las disputas comerciales entre los tres socios norteamericanos.

Además, Trump amenazó la semana pasada con duplicar los gravámenes a productos mexicanos si México no detenía el avance de una caravana de migrantes hacia Estados Unidos.

La reunión de líderes de las 21 economías de la APEC comenzará el miércoles en Shenzhen y concluirá el jueves, bajo la presidencia de China.

En Shenzhen, tanto Sheinbaum como Carney han mantenido reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping.