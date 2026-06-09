Boris y Cristina bajo vigilancia por lluvias y tormentas

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La presencia de dos sistemas tropicales en el Pacífico mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas y de Protección Civil, que prevén lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí durante este martes, con mayor intensidad en la Huasteca.

Mientras la tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada cerca de Acapulco, Guerrero, otro fenómeno, Cristina, se desplaza frente a Centroamérica con posibilidades de fortalecerse en los próximos días. Ambos sistemas favorecen el ingreso de humedad al territorio nacional, condición que incrementa el potencial de precipitaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

La Huasteca se perfila como la región con mayores acumulados de lluvia, aunque mantendrá temperaturas elevadas de hasta 37 grados Celsius. En la Zona Centro también se esperan precipitaciones durante gran parte del día, principalmente en áreas serranas.

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Para el Altiplano se pronostican lluvias a partir de la tarde, mientras que en la Zona Media se prevén chubascos dispersos acompañados de viento.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que la evolución de Boris y Cristina podría modificar las condiciones climáticas en los próximos días y generar lluvias adicionales sobre el estado.