logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Boris y Cristina bajo vigilancia por lluvias y tormentas

La Huasteca sería la región más afectada este martes; Protección Civil alerta por posibles tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento

Por Redacción

Junio 09, 2026 06:23 a.m.
A
Boris y Cristina bajo vigilancia por lluvias y tormentas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presencia de dos sistemas tropicales en el Pacífico mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas y de Protección Civil, que prevén lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí durante este martes, con mayor intensidad en la Huasteca.

      Mientras la tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada cerca de Acapulco, Guerrero, otro fenómeno, Cristina, se desplaza frente a Centroamérica con posibilidades de fortalecerse en los próximos días. Ambos sistemas favorecen el ingreso de humedad al territorio nacional, condición que incrementa el potencial de precipitaciones.

      La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

      La Huasteca se perfila como la región con mayores acumulados de lluvia, aunque mantendrá temperaturas elevadas de hasta 37 grados Celsius. En la Zona Centro también se esperan precipitaciones durante gran parte del día, principalmente en áreas serranas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para el Altiplano se pronostican lluvias a partir de la tarde, mientras que en la Zona Media se prevén chubascos dispersos acompañados de viento.

      Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que la evolución de Boris y Cristina podría modificar las condiciones climáticas en los próximos días y generar lluvias adicionales sobre el estado.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Boris y Cristina bajo vigilancia por lluvias y tormentas
      Boris y Cristina bajo vigilancia por lluvias y tormentas

      Boris y Cristina bajo vigilancia por lluvias y tormentas

      SLP

      Redacción

      La Huasteca sería la región más afectada este martes; Protección Civil alerta por posibles tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento

      Bar clandestino operaría en una vivienda
      Bar clandestino operaría en una vivienda

      Bar clandestino operaría en una vivienda

      SLP

      Rolando Morales

      Se difundió en redes una riña en el lugar; ya se investiga: Comercio

      Será El Carmen la "sede" del Mundial
      Será El Carmen la "sede" del Mundial

      Será El Carmen la "sede" del Mundial

      SLP

      Rolando Morales

      La alcaldía tomó la decisión antes de recibir comunicado de Finanzas

      Se prenden los focos rojos en AN: Guajardo
      Se prenden los focos rojos en AN: Guajardo

      Se prenden los focos rojos en AN: Guajardo

      SLP

      Samuel Moreno