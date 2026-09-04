Claves para atraer inversión en sector turístico

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Sin crecimiento económico sostenido ni seguridad jurídica y regulatoria, no se podría atraer inversiones en el sector turístico, advirtió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (por sus siglas en inglés).

WTTC presenta claves para inversión en sector turístico

La presidenta y CEO del organismo, Gloria Guevara, dijo que lo anterior forma parte de los siete principios básicos para que la iniciativa privada se anime a poner sus capitales en dicho sector que tiene potencial de crecer 50% más que el promedio de la economía mundial.

En conferencia de prensa para dar a conocer dos nuevos ratings con las más recientes cifras sobre el desempeño de la industria de viajes y turismo, señaló que sin un avance constante de la actividad económica, no se podrán generar los empleos que se requieren.

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Al referirse a la seguridad jurídica y regulatoria, Guevara Manzo enfatizó que es una condición necesaria para apostar por una inversión de largo plazo.

Otro principio que mencionó fue la importancia de dar incentivos fiscales a la iniciativa privada y procurar que haya las condiciones para un financiamiento atractivo.

También contar con una ventanilla única para agilizar todos los requisitos que se piden para poder aprovechar las oportunidades en ese campo.

México se consolida en el top ten internacional en viajes y turismo

Sin embargo, advirtió que eso no servirá de nada si los países no cuentan con jefes de Estado con liderazgo para posicionar el turismo en el centro y una estrategia turística. También consideró como parte de estos principios, tener planes maestros.

Guevara informó que todo lo anterior será evaluado por el WTTC y a aquéllos países que cumplan se les dará un reconocimiento como se hizo con la pandemia con el Destination Ready en el que se premió la ejecución de ciertos requisitos fundamentales para generar confianza en un país.

"Estos principios son prioridades clave, la receta de lo que el sector privado necesita para invertir en el sector turístico", expresó.

Por otro lado, Gloria Guevara dio a conocer que México se consolidó entre las grandes economías turísticas del mundo al colocarse en la cuarta posición del top ten internacional en materia de viajes y turismo.

Estados Unidos, China y Alemania están en los primeros lugares del ranking.

Así, en términos absolutos, el gasto en placer y ocio, nuestro país se colocó como la cuarta potencia mundial con 237.9 mil millones de dólares en 2025.

Norteamérica, en conjunto, registró un crecimiento de 1% en su actividad de Viajes y Turismo, mientras que México alcanzó un crecimiento de 1.8%, por encima de EU, con 0.9%, y Canadá, con 1.2%.

Con ello, México logró ser la segunda mayor economía de viajes y turismo de América.

En materia de empleo respaldados por el sector de viajes y turismo, México registró un crecimiento del 13.9%, con un avance importante en el sector turístico.

Los pronósticos del WTTC apuntan a un ascenso de 3% en los próximos años para la industria sin chimeneas, lo que significa según las proyecciones, que superará al crecimiento mundial.