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Nacional

Cae presunto autor intelectual de homicidio de Manzo

García Harfuch informó que ya suman 31 detenidos relacionados con el homicidio del expresidente municipal

Por El Universal

Julio 30, 2026 02:00 p.m.
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Ramón Ángel, R1 / Foto: Especial

Ramón Ángel, R1 / Foto: Especial

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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de Ramón Ángel, "R1", señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 pasado.

      En redes sociales, el funcionario federal detalló que "R1" es identificado como el principal líder de "Los Rs".

      Según García Harfuch, "Los Rs" es una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

      "Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", detalló.

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      Además, el secretario de Seguridad informó que con esta acción suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo.

      "Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", expresó.

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      García Harfuch reconoció a las instituciones del Gabinete de Seguridad por los meses de trabajos de inteligencia e investigación para cumplimentar esta labor, así como el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

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