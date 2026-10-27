CNDH respalda lucha por una muerte digna

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha decidido respaldar a las organizaciones civiles que promueven la Ley Trasciende, una iniciativa orientada a garantizar el derecho a una muerte digna en México. En este contexto, su presidenta, Rosario Piedra, dio a conocer que se enviarán las conclusiones de un foro sobre esta materia a las cámaras de Diputados y Senadores.

Durante la inauguración del foro titulado ''Derechos Humanos, Dignidad y Autonomía al Final de la Vida'', Piedra enfatizó que las personas que padecen enfermedades graves, irreversibles o terminales deben conservar la libertad para tomar decisiones sobre su atención médica. Destacó que ningún aspecto de su condición, como la edad, discapacidad o estado de salud, debe afectar sus derechos fundamentales.

La presidenta de la CNDH subrayó que la protección de la vida y la salud debe abarcar también las condiciones en las que las personas enfrentan sus momentos más difíciles, incluyendo el acceso a cuidados adecuados, el alivio del sufrimiento y el respeto por su voluntad. Asimismo, resaltó que corresponde al Congreso de la Unión discutir y establecer los alcances legales de las iniciativas que giran en torno a la muerte digna, sugiriendo que la autonomía de los pacientes debe ser la prioridad del debate legislativo.

La CNDH tiene previsto enviar las conclusiones del foro a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras y acompañar a las organizaciones promotoras en su labor por lograr una discusión y posible aprobación de la ley. Piedra enfatizó que las decisiones relacionadas con el final de la vida deben incluir la atención médica, los cuidados necesarios, el apoyo familiar y la voluntad de los individuos que enfrentan enfermedades sin posibilidades de recuperación.

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En el marco del foro, se abordó el hecho de que hablar sobre la muerte digna implica reconocer el derecho de todos a vivir con dignidad hasta el último momento. Samara Martínez Montaño, activista de la Coalición Muerte Digna ¡Ya! y defensora de la Ley Trasciende, pidió que se reconozca el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia vida, especialmente aquellos que viven con enfermedades crónicas que les provocan sufrimiento. Afirmó que la iniciativa no busca menospreciar el valor de la vida, sino resaltar la dignidad de quien la vive.

Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones para la Democracia y miembro de la Coalición Muerte Digna, informó que la propuesta cuenta con casi 200,000 firmas en apoyo y el respaldo de más de 4,000 profesionales de la salud. Por otro lado, señaló que desde el año 2002 se han presentado más de 50 iniciativas legislativas en relación con el derecho a una muerte digna, sin lograr una regulación federal coherente que cumpla con las demandas de las organizaciones civiles.

Guilabert criticó la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Salud a un dictamen técnico solicitado por el Senado desde febrero de 2026. A pesar de reconocer la disposición de la CNDH para tratar el tema, insistió en que otras instituciones han fallado al no atender las inquietudes de los pacientes y de las agrupaciones civiles. Finalmente, propuso la creación de mecanismos de asistencia médica al final de la vida que fueran supervisados y transparentes, respetando siempre la libertad y autonomía de las personas. La presidenta de la CNDH concluyó que los derechos humanos fundamentales, como la dignidad y la libertad, no deben verse comprometidos por enfermedades o condiciones de vulnerabilidad.