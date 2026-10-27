Plantean siete acciones para recuperar confianza en el INE

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"text": "Tras las acusaciones hacia la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, sobre supuestas irregularidades en la contratación de bienes y servicios, la organización Transparencia Mexicana (TMX) ha presentado siete acciones dirigidas a restaurar la confianza en esta entidad, de cara al proceso electoral de 2027. Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, destacó que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Fiscalía General de la República tienen un papel crucial en el Sistema Nacional Anticorrupción y deben actuar proactivamente y con respeto al debido proceso.

Las acciones sugeridas por Transparencia Mexicana comienzan con el proceso de selección de la nueva presidencia del INE. Esta organización planea establecer comunicación con la Cámara de Diputados para proponer medidas de verificación adicionales que aseguren la integridad de los aspirantes al cargo. Esto incluiría revisiones preventivas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un análisis exhaustivo de las declaraciones de intereses de los candidatos.

En relación a las posibles irregularidades administrativas, TMX reconoce la iniciativa de la Auditoría Superior de la Federación en abrir una investigación, extendiendo su alcance a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), donde también operan proveedores bajo sospecha. La organización recomienda que estas auditorías incluyan muestras adicionales de contratos del INE durante el periodo de Taddei, así como una auditoría forense para evaluar la razonabilidad de los precios de los contratos.

Sobre las investigaciones penales, Transparencia Mexicana subraya que las irregularidades denunciadas implican conductas que superan el ámbito del "conflicto de intereses", por lo que la Fiscalía debería emprender un análisis proactivo de oficio, investigando a los posibles responsables, sean estos servidores públicos o empresas.

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Asimismo, el Órgano Interno de Control del INE debe revisar con celeridad las declaraciones de patrimoniales y de intereses de los funcionarios involucrados en adquisiciones, adoptando medidas para mitigar conflictos de intereses. La organización también considera insuficiente la reciente plataforma de transparencia anunciada por el INE.

Transparencia Mexicana propone que las empresas proveedoras colaboren en la creación de protocolos para garantizar competencia e integridad en los procesos de contratación, exigiendo identificación clara de sus accionistas.

Además, recomienda a los OPLES que, en caso de no haber auditado previamente los contratos de proveedores señalados, tomen medidas proactivas para revisar estos acuerdos. Finalmente, se aconseja realizar una revisión preventiva de los Programas Anuales de Contrataciones del INE para identificar posibles riesgos y establecer medidas de mitigación.

La situación actual expone la necesidad de adoptar un enfoque riguroso en la supervisión de contratos y adquisiciones, a la vez que se busca restaurar la confianza del público en el INE y su labor electoral.