Avalan Cuenta Pública 2024 entre reclamos

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La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024 en un contexto de críticas por parte de la oposición, que señaló presuntas irregularidades en la gestión del presupuesto y una aparente falta de transparencia. La votación se cerró con 321 votos a favor, provenientes de los legisladores de Morena, PT y PVEM, frente a 117 votos en contra emitidos por el PRI, PAN y MC.

Durante el debate sobre la cuenta pública, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuéllar, expresó preocupaciones respecto al uso de los recursos, argumentando que, aunque se consideraron amplios, su ejecución fue deficiente. Yáñez Cuéllar aseveró que no se observó un adecuado manejo de los fondos destinados a áreas críticas como salud, educación y seguridad pública.

En una intervención similar, el legislador del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez Hernández, advirtió que su partido no podía respaldar la cuenta pública de 2024, destacando un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que indicaba daños potenciales al erario por más de 67 mil millones de pesos en ese año. Téllez Hernández recordó que también se detectaron irregularidades por 66.5 millones de pesos relativas al Instituto Nacional Electoral (INE), subrayando que estos casos son solo una muestra de problemas más amplios, redoblando esfuerzos para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.

En defensa de la cuenta pública, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, consideró que la revisión del reporte es un ejercicio significativo que refleja el último año de gestión del gobierno anterior, el cual marcó el inicio de la transformación actual. Gómez Pozos destacó que se destinaron recursos históricos a programas sociales, pensados para beneficiar a la población mexicana.

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Una vez aprobada, la minuta de la Cuenta Pública 2024 fue enviada al ejecutivo federal para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta votación ha suscitado un debate importante en torno a la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos.