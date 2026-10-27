Jarero defiende "superpoderes" de Taddei

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El senador Pável Jarero Velázquez, perteneciente a Morena, defendió su propuesta que, a partir de 2024, otorga a Guadalupe Taddei la capacidad de designar y remover a funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) sin necesidad de la aprobación del Consejo General. A pesar de las acusaciones de corrupción que han surgido en torno a la salida de la exconsejera presidenta, Jarero no mostró arrepentimiento por la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Esta modificación brinda a Taddei la facultad de nombrar y destituir directamente a los titulares de la estructura administrativa y las unidades técnicas del INE, incluida la Secretaría Ejecutiva, eliminando así la necesidad de decisiones colegiadas del Consejo General. Al ser questioned sobre si considera un error haber otorgado estos llamados 'superpoderes', el legislador argumentó que el objetivo de la reforma era evitar conflictos internos y facilitar la integración del equipo de trabajo del nuevo titular del Instituto.

"Se busca evitar controversias al interior y otorgar esas atribuciones a quien presida el órgano electoral", aclaró. Jarero también rechazó las críticas a la modificación y afirmó que corresponde a las instancias fiscalizadoras investigar las presuntas irregularidades y aplicar sanciones cuando existan pruebas de irregularidades. "Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones", concluyó.

En este contexto, el Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Taddei, acusándola de liderar una red de corrupción durante su gestión. Por su parte, Morena se ha desmarcado de la situación, indicando que no deben asumir responsabilidad por los actos de quienes no les corresponde. Además, Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la creación de un nuevo portal de transparencia del gobierno federal, con la expectativa de que esté operativo en noviembre.

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