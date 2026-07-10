CNDH emite recomendación por caso Ayotzi

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Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación, de más de 800 páginas, en el caso de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en estado de Guerrero en la que apunta que es "sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos en contra de 92 estudiantes".

En un comunicado emitido este jueves, la CNDH indicó que entre estas violaciones graves están al derecho humano a la libertad, por uso excesivo de la fuerza, por tortura y desaparición forzada en agravio de 40 estudiantes normalistas.

Además, por violaciones graves al derecho humano a la integridad física y a la vida, por uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como por violaciones al derecho a la verdad y a la justicia por una inadecuada procuración de justicia en agravio de las víctimas directas sobrevivientes y sus familiares.

En el documento, la CNDH reconoce solamente a 40 estudiantes desaparecidos de los 43 y explica que los otros tres señala que fueron "víctimas de ejecución extrajudicial".

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La Comisión señaló que la resolución busca, además de contribuir al acceso a la verdad y a la justicia, "ser un balance necesario y amplio de lo ocurrido hace más de 11 años, y de lo que sucedió después".

"Este instrumento recomendatorio es una defensa de los derechos humanos de las víctimas indirectas que llevan casi 12 años luchando, y de las víctimas directas sobrevivientes que ni siquiera han contado con el apoyo para reconstruir sus proyectos de vida al que se suponía tenían derecho", apuntó.

La recomendación "plantea la necesidad de fortalecer una atención nacional y soberana del caso, que convoque a las autoridades, a todas, de la mano con las víctimas, a formar un frente común para brindar una respuesta conjunta e institucionalmente articulada frente a la gravedad, complejidad y dimensión humana del caso".

Su propósito, añadió el organismo, "no es agotar la complejidad del análisis y las investigaciones del caso, sino abonar a su comprensión y resolución desde diversos aspectos que se estiman relevantes".

La recomendación está dirigida a 22 autoridades, entre ellas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).