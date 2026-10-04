Frente número 1 provoca lluvias intensas en diez estados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en estrecha colaboración con las autoridades estatales y municipales, reforzó las acciones preventivas en todo el país ante el pronóstico de precipitaciones significativas.

Frente número 1 y pronóstico de lluvias intensas

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas.

En interacción con otros sistemas atmosféricos, el fenómeno originará lluvias intensas en zonas de los siguientes diez estados:

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Adicionalmente, precipitaciones muy fuertes se esperan en Coahuila y Campeche.

También se pronostican lluvias fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Detalló que hacia el final del día, se espera un marcado descenso de la temperatura en los estados del noreste del territorio nacional, así como en las regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Acciones preventivas y recomendaciones de la CNPC

En tanto que la circulación de otros sistemas generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana.

Prevén que sigan las lluvias fuertes por circulación de Rachel.

Mientras que la circulación del sistema Rachel continuará generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y oleaje elevado en las costas del occidente del país.

En ese sentido, precisó que las acciones incluyen recorridos permanentes para la identificación de áreas de riesgo, la comunicación directa de medidas de prevención con la población que habita o transita por zonas vulnerables, así como la supervisión de refugios temporales habilitados para recibir a la ciudadanía en caso de ser necesario.

Además, llamó a la población para que se mantenga informada a través de fuentes oficiales y avisos de las autoridades locales y exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas con corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y vehículos.

Recomendó que ante cualquier situación de emergencia, comunicarse de inmediato al número 911 y sugirió que ante la presencia de tormentas eléctricas buscar refugio de inmediato en una construcción sólida, evitar permanecer cerca de árboles altos, postes de energía eléctrica, bardas metálicas o estructuras metálicas elevadas que puedan atraer los rayos.

Asimismo, pidió que si se encuentra en casa o en un espacio cerrado, desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos sensibles, evitar el uso de teléfonos conectados a la línea fija y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante el paso de la tormenta.