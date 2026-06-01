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CNTE inició este lunes 1 de junio huelga nacional

En Baja California Sur, docentes marcharon hacia la explanada del Gobierno estatal y solicitaron apoyo legislativo para pensiones.

Por El Universal

Junio 01, 2026 01:51 p.m.
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CNTE inició este lunes 1 de junio huelga nacional
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      La

      Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
      ( CNTE

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      ) inició este lunes 1 de junio su huelga nacional.
      -----Baja California Sur
      Integrantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron este lunes una jornada de protestas y paro de actividades en Baja California Sur, con movilizaciones en La Paz.
      Como parte del plan de acción acordado por delegaciones sindicales de las regiones I, II y III de La Paz, docentes anunciaron que iniciarán paro de labores en esta mañana y por la tarde realizarán una marcha desde el edificio sindical hacia la explanada del Gobierno del Estado, en La Paz prevé donde emitir un pronunciamiento dirigido al gobernador, Víctor Castro Cosío.
      Para el martes, el sindicato anunció que acudirá al Congreso del estado para solicitar a diputados locales un punto de acuerdo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de impulsar cambios al modelo de pensiones.
      La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este lunes 1 de junio su huelga nacional.
      -----Coahuila
      Las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila, se unieron a la convocatoria del paro nacional docente y bloquearon esta mañana el Periférico y el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo.
      Los manifestantes se dieron cita desde las 8 de la mañana para iniciar un recorrido hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en apoyo a los maestros del sur del país y en exigencia de la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE.
      Los manifestantes bloquearon inicialmente en dos sentidos la vialidad, sin embargo, elementos policiacos contuvieron al contingente debajo de un puente para que el bloqueo fuera únicamente en un sentido.

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