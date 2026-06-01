CNTE inició este lunes 1 de junio huelga nacional

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) inició este lunes 1 de junio su-----Baja California SurIntegrantes de ladel(SNTE) iniciaron este lunes una jornada de protestas yen Baja California Sur, con movilizaciones en La Paz.Como parte delacordado por delegaciones sindicales de las regiones I, II y III de La Paz, docentes anunciaron que iniciaránen esta mañana y por la tarde realizarán unadesde el edificio sindical hacia la explanada del Gobierno del Estado, en La Paz prevé donde emitir un pronunciamiento dirigido al gobernador, Víctor Castro Cosío.Para el martes, el sindicato anunció que acudirá alpara solicitar a diputados locales un punto de acuerdo dirigido a la presidenta, con el objetivo de impulsar cambios alLa) inició este lunes 1 de junio su-----CoahuilaLasdel(SNTE) en Coahuila, se unieron a la convocatoria delesta mañana el Periférico y el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo.Los manifestantes se dieron cita desde las 8 de la mañana para iniciar un recorrido hasta las instalaciones de la(SEP) en apoyo a los maestros del sur del país y en exigencia de la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE.Los manifestantesinicialmente en dos sentidos la vialidad, sin embargo,contuvieron al contingente debajo de un puente para que el bloqueo fuera únicamente en