Sergio Dipp critica lista del Tri para Mundial 2026

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Finalmente, la espera terminó. Este domingo 31 de mayo, la

reveló la

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de sus 26 jugadores lade Norteamérica 2026.Eldel Tri,, fue el encargado deel nombre de los futbolistas que estarán en el próximo Mundial.de quecomience su participación en el torneo de selecciones más importante del orbe, "El Vasco" compartió suLuego de la victoria por la mínima diferencia sobre Australia en Estados Unidos y antes de su, el combinado nacional hizo oficial el "Llamado".En televisión nacional y a través de sus redes sociales, la(FMF), presentó unparala noticia.Tras el anuncio oficial, lade lageneró, tanto en loscomo en las redes sociales.Lade algunos nombres provocó que hubiera unsobre ladefue uno de los periodistas deportivos que criticó fuertemente el llamado del "Vasco"."No veo a lahaciendo historia. Somos 180 millones de mexicanos y que estos sean los 26 mejores me parece, es muy triste que esto sea lo que haya", sentenció.En el programa de ESPN, "", ellamentó que al Tri le "falten", como los que había en el pasado."No tenemos jugadores como los de antes, faltó un, un, un Hugo Sánchez, un 'Chicharito', un Andrés Guardado; de los 26, no encuentro a uno como estos,, con", externó.Además, aseguró que "coincidiría" en que es más probable que lahaga ela que haga historia en lade Norteamérica 2026.seríaporquees repetir la historia del 86; a, no lo veo ni cerca del", auguró-----¿Quiénes fueron losporpara el(Santos),(AEL Limassol) y Raúl Rangel (Chivas).(América),(PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).(Chivas),(Fenerbahce), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos).(Anderlecht), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Armando González (Chivas),(Fulham), Santiago Giménez (Milan), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).