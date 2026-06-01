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Demandan a Bad Bunny por uso de "La casita" en sus conciertos

La casa reconstruida en el escenario atrae a VIPs y fans, pero genera conflicto legal por derechos de uso.

Por El Universal

Junio 01, 2026 01:33 p.m.
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Demandan a Bad Bunny por uso de La casita en sus conciertos
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      Es uno de los elementos más emblemáticos de la gira mundial "DeBí Tirar Más Fotos" del cantante Bad Bunny, pero "La Casita", la casa puertorriqueña reconstruida en el escenario que recibe a VIPs y fans selectos durante los conciertos, también se ha convertido en el centro de una disputa legal.

      El propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, de 84 años, exige 6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios al cantante y a varias productoras, alegando que la propiedad en Humacao, Puerto Rico, solo fue licenciada para un cortometraje -de aproximadamente 11 minutos de duración, estrenado a principios de 2025 para acompañar el álbum homónimo- y no para su posterior uso comercial relacionado con la gira, el merchandising y la promoción del álbum.

      Según la demanda, citada por el medio "20Minutos", la popularidad de la casa atrajo a visitantes y curiosos a diario, comprometiendo la privacidad del propietario, quien, a su vez, no obtuvo ningún beneficio del uso comercial generalizado de la propiedad.

      Mientras tanto, "La Casita" continúa siendo una de las principales atracciones de los conciertos europeos del cantante.

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      Madrid, donde Bad Bunny tiene programados diez conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Estadio Metropolitano, la zona VIP acogió a numerosas celebridades en la fecha inaugural del sábado, entre ellas la influencer italiana Chiara Ferragni, las actrices Ana de Armas, Ester Expósito e Hiba Abouk, así como la propietaria de Inditex, Marta Ortega.

      Penélope Cruz, Javier Bardem, Lionel Messi y LeBron James también estuvieron presentes en los conciertos de Puerto Rico.

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