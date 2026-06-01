Sheinbaum niega carácter político en caso Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,

, reiteró que la

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, no enfrenta ninguna imputación relacionada con laque realiza la) sobre la presunta presencia deno acreditados en territorio nacional.Y subrayó que elno lleva a cabocontra la gobernadora chihuahuense, pues se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la"Nuestro gobierno, o sea, el, no está haciendo ninguna. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una", sostuvo.explicó que la propiapúblicamente que Campos fue requerida únicamente para aportar información sobre los hechos ocurridos en Chihuahua, sin que ello implique una acusación formal en su contra."En el caso de lafue llamada para. No está imputada de nada. Lo dijo la propia fiscalía. La llamaron a dar información de lo que ocurrió en Chihuahua", afirmó.La titular del Ejecutivo insistió en que el caso no debe interpretarse desde una óptica política, sino como unarelacionada con la presencia deque presuntamente operaban sin acreditación oficial en México."Este no es un asunto político. Es un asunto de unaque está llevando la", enfatizó.Asimismo, señaló que la fiscalía ha mantenido una política de transparencia sobre el caso, aunque consideró que algunoshan intentado generara las difundidas por la autoridad ministerial."La fiscalía ha sido muy abierta; lo que pasa es que a veceslo que dice la fiscalía y se quiere", expresó.-----"Laes laAl ser cuestionada sobre las muestras de apoyo que recibió la mandataria estatal por parte de los expresidentes panistasrespondió cony aseguró que existe unasobre los resultados de los gobiernos anteriores."Ya que cada quien haga su conclusión", dijo inicialmente, para después recordar una frase del escritorsobre la doctrina conservadora."Laes la. Y la verdad, pues sí, hay mucha. No hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo y todavía hablan deo de regresar a la", señaló.Pese a las críticas de la oposición y a la controversia generada por la, la presidenta aseguró que se encuentra "y muy serena", al considerar que cuenta con unsostuvo que lasy expresiones de apoyo registradas durante los últimos días reflejan que una mayoría de mexicanos respalda lanacional y la continuidad delimpulsado por su gobierno."Hay mucho. La gente tiene claro que hay quey que continúe la transformación", afirmó.