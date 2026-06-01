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La presidenta

informó que se invierten

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de pesos en los, los cuales, destacó, se entregan de forma directa a la población por medio del"Sonque están destinando a losde apoyo directo a la gente a través del", dijo en Palacio Nacional.En conferencia de prensa presidencial,, secretaria de Bienestar, destacó que, con unadede pesos, son más de 13.6 millones de adultos mayores que reciben laIndicó quereciben lay el cual tiene unadede pesos; y destacó que un millón 836 mil 582 personas reciben la Pensión de Personas con Discapacidad.La secretaria de Bienestar resaltó quereciben el apoyo del, y el programa de Madres Trabajadoras apoya a 217 mil beneficiarias con unadede pesos."Losvany es muy difícil que con los simples números se puede entender todo lo que significa todo lo que implica para la", dijo., secretario del Trabajo, informó que el programaha beneficiado a la fecha a-de los cuales en su mayoría son mujeres-, y el cual cuenta con unade 168 mil millones de pesos., directora general del programa "", indicó que este programa tiene unapara este año dede pesos, con los cuales se busca una atención para más de 78 mil planteles y que beneficiará a 8.9 millones de alumnas y alumnos.-----En lo que va de, se han ejercido más deen, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que al cierre de mayo delse han ejercido253 mil pesos, lo que equivale al 49% del presupuesto anual aprobado para el rubro, que se ubicó ende pesos.Torres Rosas explicó que lapermitirá llegar a296"Aquí no hay esfuerzos aislados. Hay unque sigue, consolidándose y llegando cada vez a", dijo."Estamos en ruta para cumplir con nuestray asegurar que lasocial siga siendo el corazón de ladel gobierno de México", agregó.En ese sentido, destacó que talha sido posible por ely responsable de losy de unay eficiente."Más allá de las cifras lo esencial es lo que estos programas representan en la vida cotidiana, la, lade que niñas y niños puedan estudiar, el respaldo a las y los jóvenes que construyen su futuro y la fuerza de millones de hogares que hoy viven con", expresó.