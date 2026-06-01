Mantiene FGE en secrecía investigación por muerte perros en CSP

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De acuerdo con el progreso de la investigación ministerial, se resolverá si se considera el delito de portación de arma fuego al hombre que recientemente mató a balazos a dos perros en un campo de fútbol, en los límites de Soledad y Cerro de San Pedro.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evitó confirmar si la Policía de Investigación (PDI) ya tiene identificado al presunto atacante del canino, debido a cuestiones de secrecía de la causa penal.

Afirmó que el armamento utilizado por el agresor no es de grueso calibre como se presumió en redes sociales, sin embargo, siguen las indagatorias para determinar las características del mismo.

Refirió que, de acuerdo con la declaración de la propietaria de uno de los perros, se encontraba paseando a su mascota cuando al pasar por el campo de fútbol un sujeto que se movilizaba en un vehículo disparó contra su can y otro que caminaba por el lugar.

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García Cázares reconoció que del año pasado a la fecha no existe ningún criminal sentenciado a prisión por maltrato animal, pues accedieron a salidas alternas al proceso penal, es decir, un plan de reparación y determinadas "condiciones que se cumplieron", añadió.

"En las próximas horas esperemos tener un resultado (...) vamos bastante avanzados (...) hay denuncia desde el viernes se presentaron a denunciar", remató la fiscal general.