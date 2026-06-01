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Anuncia SEP suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial

Aplicará para educación básica, primaria, secundaria y media superior

Por El Universal

Junio 01, 2026 01:37 p.m.
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Anuncia SEP suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial
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      La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, no habrá clases en la Ciudad de México.

      "Informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior", dijo.

      Así lo dio a conocer la mandataria durante la inauguración de la "Casa México Media Center" en Campo Marte, en donde precisó que así se lo confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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