Exhiben inmuebles de Carolina Viggiano en la CDMX tras negar propiedades

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La senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, ha estado en el centro de la atención mediática tras la revelación de su adquisición de una propiedad en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La noticia, publicada el 5 de octubre por EL UNIVERSAL, detalla que la legisladora adquirió una residencia valorada en más de 40 millones de pesos. Ante esta información, Viggiano Austria había afirmado previamente en un video difundido el 6 de septiembre en sus redes sociales que no poseía propiedades en la capital del país.

La operación inmobiliaria relacionada con Viggiano no se limita a la mansión en Lomas de Chapultepec, ya que también se identificó una compra adicional en el complejo residencial Puerta Alameda, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Según los registros públicos, esta adquisición se formalizó el 5 de diciembre de 2025 mediante una escritura pública por un precio de 4 millones 250 mil pesos, a pesar de que su valor comercial se estima en aproximadamente 5 millones 790 mil pesos, lo cual plantea interrogantes sobre el método de pago utilizado.

La compra del departamento en Puerta Alameda fue anunciada en el aviso de otorgamiento de compraventa, bajo la figura de un contrato de crédito hipotecario con el Banco Mercantil del Norte. Los datos registrales indican que este departamento cuenta con una superficie construida de 73.38 metros cuadrados y pertenece a un conjunto residencial que ofrece amenidades notables como piscina y áreas comunes.

La información más reciente sugiere que el precio registrado para la compra del departamento es inferior al de otras propiedades similares en la misma área. Puerta Alameda se considera un desarrollo de alta plusvalía, debido a su ubicación cercana a la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, así como sus numerosas características que incluyen gimnasio, salón de eventos y vigilancia las 24 horas.

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Asimismo, la situación de la senadora ha planteado dudas sobre el uso de empresas designadas como factureras en el contexto de su reciente adquisición inmobiliaria. EL UNIVERSAL ha informado que varias de estas empresas están bajo la observación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por su probable implicación en actividades relacionadas con la facturación irregular.

La controversia en torno a Carolina Viggiano Austria destaca no solo su situación patrimonial, sino también las implicaciones legales y éticas que pueden derivarse de las transacciones inmobiliarias en las que ha estado involucrada. Mientras tanto, la senadora continúa enfrentando preguntas sobre la transparencia de sus adquisiciones.