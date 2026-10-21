México rechaza ante la ONU informe sobre crisis de desapariciones forzadas

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La Secretaría de Gobernación de México, liderada por Rosa Icela Rodríguez, ha expresado un enérgico rechazo a la interpretación realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Medina Padilla, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, rechazó las afirmaciones del comité y destacó que el gobierno ha implementado diversas medidas para combatir este delito.

Ante el organismo internacional, el gobierno mexicano reafirmó su compromiso de no tolerar los casos de desapariciones, cualquiera que sea su forma.

El subsecretario subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad del gobierno, y garantizó que se seguirán investigando y sancionando estos crímenes.

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En su participación en la ONU, Medina ha dirigido diversas reuniones con delegaciones de otros países, enfocándose en la importancia de un sistema de derechos humanos internacional efectivo.

Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha denunciado que el Estado ha desestimado la recomendación del comité de considerar la crisis de desapariciones en México.

Asimismo, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, advirtió sobre la existencia de indicadores que sugieren la presencia de desapariciones forzadas a gran escala en México.

El Centro Prodh aboga por un enfoque integral que reconozca la impunidad y la colusión como factores clave en la crisis de desapariciones.

Por último, el Centro Prodh expresó su rechazo a la exclusión de familiares de personas desaparecidas durante la sesión en la ONU, quienes habían mostrado fotografías de sus seres queridos.