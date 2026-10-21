logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México rechaza ante la ONU informe sobre crisis de desapariciones forzadas

SEGOB desacredita reporte del Comité contra Desaparición Forzada

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
A
México rechaza ante la ONU informe sobre crisis de desapariciones forzadas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Gobernación de México, liderada por Rosa Icela Rodríguez, ha expresado un enérgico rechazo a la interpretación realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

      Medina Padilla, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, rechazó las afirmaciones del comité y destacó que el gobierno ha implementado diversas medidas para combatir este delito.

      Ante el organismo internacional, el gobierno mexicano reafirmó su compromiso de no tolerar los casos de desapariciones, cualquiera que sea su forma.

      El subsecretario subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad del gobierno, y garantizó que se seguirán investigando y sancionando estos crímenes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su participación en la ONU, Medina ha dirigido diversas reuniones con delegaciones de otros países, enfocándose en la importancia de un sistema de derechos humanos internacional efectivo.

      Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha denunciado que el Estado ha desestimado la recomendación del comité de considerar la crisis de desapariciones en México.

      Asimismo, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, advirtió sobre la existencia de indicadores que sugieren la presencia de desapariciones forzadas a gran escala en México.

      El Centro Prodh aboga por un enfoque integral que reconozca la impunidad y la colusión como factores clave en la crisis de desapariciones.

      Por último, el Centro Prodh expresó su rechazo a la exclusión de familiares de personas desaparecidas durante la sesión en la ONU, quienes habían mostrado fotografías de sus seres queridos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Madre marcha a Veracruz por su hija sustraída
      Madre marcha a Veracruz por su hija sustraída

      Madre marcha a Veracruz por su hija sustraída

      SLP

      El Universal

      La caminata inicia el 21 de octubre desde Ciudad de México.

      PVEM pide destrabar conflicto ejidal en estación experimental de Chapingo
      PVEM pide destrabar conflicto ejidal en estación experimental de Chapingo

      PVEM pide destrabar conflicto ejidal en estación experimental de Chapingo

      SLP

      El Universal

      Diputado destaca la importancia de la estación forestal para la educación.

      Reanudan audiencia del exfiscal César Jáuregui en Chihuahua
      Reanudan audiencia del exfiscal César Jáuregui en Chihuahua

      Reanudan audiencia del exfiscal César Jáuregui en Chihuahua

      SLP

      El Universal

      La audiencia del exfiscal se reanudó a las 21:00 horas.

      México rechaza ante la ONU informe sobre crisis de desapariciones forzadas
      México rechaza ante la ONU informe sobre crisis de desapariciones forzadas

      México rechaza ante la ONU informe sobre crisis de desapariciones forzadas

      SLP

      El Universal

      SEGOB desacredita reporte del Comité contra Desaparición Forzada