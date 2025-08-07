Con amparo, L. Córdova sale de libros de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- En su última sesión, previo a su desaparición, la Segunda Sala de la Corte concedió un amparo al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para efectos de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) retire su imagen de los libros de texto gratuitos en los que lo señala de discriminador.

Lo anterior, al considerar que la SEP vulneró su derecho al honor al utilizarlo como ejemplo de discriminación contra los integrantes de los pueblos originarios. Ello, luego de que se diera a conocer una grabación filtrada en 2015, en la que se escucha al exfuncionario realizar comentarios ofensivos contra pueblos originarios.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo acudió a la sesión de la Segunda Sala para desempatar la votación, ya que había quedado 2-2.

Hace unas semanas, la Segunda Sala registró un empate en la votación del proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que proponía conceder el amparo Córdova Vianello, quien impugnó la determinación de la SEP de incluir su nombre, sin su consentimiento, en el libro de texto gratuito “Proyectos Comunitarios” para sexto grado de primaria, donde se le denomina como”persona discriminatoria y violenta”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama se pronunciaron en contra de la propuesta.

En su proyecto de resolución, el ministro Laynez Potisek señala que la publicación reclamada constituye una descalificación personal hacia Lorenzo Córdova, pues el incidente al que hace referencia no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional, considerando que el exservidor público reconoció públicamente la gravedad del hecho y se disculpó.